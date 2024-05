Com'è umano lui! In onda stasera in prima serata su Rai 1 il film biografico su Paolo Villaggio

Anticipazioni TV

In prima serata su Rai 1, diretto dallo specialista in biografie filmate Luca Manfredi, arriva il film tv Com'è umano lui!, dedicato alla vita di Paolo Villaggio, con Enzo Paci protagonista.

Va in onda stasera 30 maggio in prima serata su Rai 1 Com’è umano lui!, film biografico diretto da Luca Manfredi, dedicato alla straordinaria figura di Paolo Villaggio, con Enzo Paci nel ruolo principale. Nato a Genova il 30 dicembre 1932, da famiglia borghese, e morto a Roma nel 2017, Villaggio è l’uomo che nel nostro paese ha inventato un nuovo tipo di comicità, creando maschere universali che rappresentano l’uomo vessato dal potere e dalla burocrazia, lo schiavo impiegatizio dei tempi moderni. La sua graffiante cattiveria, nata nei cabaret, sulle pagine dei libri e poi trasportata in televisione e al cinema, coi suoi Fracchia e Fantozzi, gli hanno meritato un Leone d’oro alla carriera alla Mostra del cinema di Venezia nel 1992, un David di Donatello alla carriera nel 2009 e numerosi altri riconoscimenti. Anche se probabilmente gli avranno fatto ancora più piacere i premi per i suoi libri, due dei quali portano il nome di letterati con cui ha diversi punti in comune: il premio Flaiano nel 2008 e il premio Gogol nel 2012. Burbero a volte anche nella vita, Villaggio è stato un attore/autore completo e la Rai per ricordarlo ha deciso di dedicargli un film biografico che riprende il titolo da una celebre frase di Fantozzi, realizzato con la collaborazione dei figli Elisabetta e Piero e della moglie Maura, che racconta anche i suoi inizi e particolari della vita privata che non conoscevamo. Fino al grande successo di Fantozzi, appunto. Dal momento che le sue apparizioni televisive sono disponibili su Raiplay, vi consigliamo di vederle o rivederle, dopo aver visto Com’è umano lui!

Com’è umano lui! La trama

Genova, seconda metà degli anni ‘50. Paolo Villaggio e la sua piccola “banda” di amici della borghesia genovese, composta da un giovanissimo Fabrizio De André e dal “Polio”, professore di greco in sedia a rotelle, compiono le loro goliardiche scorribande notturne. Mentre di giorno il Polio lavora come docente, Paolo e Fabrizio se la dormono e, a tempo perso, compongono canzoni come “il Fannullone” e “Carlo Martello”. Ma un giorno arriva la sorpresa a sparigliare le carte: Paolo, studente di legge decisamente fuoricorso, mette incinta Maura, la sua fidanzata, e viene costretto dai genitori a sposarla. Il padre Ettore, stimato ingegnere della Genova “bene”, stanco dell’inconcludenza di Paolo, lo mette di fronte alle sue responsabilità di novello genitore e gli trova un impiego alla Cosider. E Paolo, suo malgrado, ci resta circa sette anni. Anni di sbadigli, assenteismo, battaglie navali con il suo compagno di ufficio, il ragionier Bianchi (prototipo di Fantozzi). Anni che Paolo sopporta solo grazie alle sue estemporanee “esibizioni” alla radio e nel teatrino della goliardica compagnia Baistrocchi, dove propone al pubblico un umorismo caustico con dentro alcuni “embrioni” dei suoi futuri personaggi. Ed è proprio in un teatrino genovese che lo scopre Maurizio Costanzo, andato lì a vedere Jannacci, che invece quella sera è malato, e che Paolo sostituisce all’ultimo momento, buttato sul palcoscenico dall’impresario Ivo Chiesa.

Costanzo, entusiasta dell’umorismo aggressivo del “professor Otto von Kranz”, un maldestro prestigiatore tedesco interpretato da Paolo (personaggio ispirato a sua madre) gli propone un contratto nel suo teatro romano di cabaret: il 7x8. Maura, che conosce la sofferenza di Paolo, refrattario al suo lavoro da “travet”, lo convince a lasciare il certo per l’incerto e a licenziarsi dall’azienda, per tentare il successo artistico. Da lì in poi è un’escalation di successi, che vanno dal teatrino di Costanzo a un nuovo modo di fare la televisione con “Quelli della Domenica” nel 1968, dove Paolo interpreta ancora l’aggressivo “professor Kranz” e una prima versione dell’impiegato “Fantozzi”. Poi nel 1969, con il varo della nuova trasmissione Rai “È domenica, ma senza impegno”, Paolo inventa un nuovo personaggio, il succube impiegato “Giandomenico Fracchia” nei divertenti sketch con l’attore Gianni Agus, nei panni del “Megadirettore”. Il successo televisivo di Villaggio è enorme. Ormai la sua popolarità è alle stelle e gli consente di scrivere anche due libri sul “ragionier Ugo Fantozzi”, parodia tragicomica dell’impiegato che gli regalerà un enorme successo nelle sale cinematografiche nel 1975, consegnando la sua “maschera” alla storia del cinema italiano.

Com’è umano lui! Personaggi e interpreti

A interpretare Paolo Villaggio non poteva che essere un attore genovese. Enzo Paci, attore, cabarettista e comico, è stato una scelta perfetta. Da sempre grande ammiratore di Villaggio, Paci non ha alcun problema a calarsi nei panni dell’uomo e dei celebri personaggi dell’attore. Non si tratta di una imitazione, ma di una interpretazione che fa rinascere davanti ai nostri occhi il grande Paolo, a prescindere dalla scarsa somiglianza fisica. Soprattutto le espressioni, il modo di parlare e di muoversi ricordano in modo impressionante com’era Villaggio nella realtà.

Camilla Semino Favro è la brillante e volitiva moglie Maura, che sostiene il marito anche nelle scelte più impopolari, come quella di lasciare il posto fisso in azienda, da cui Villaggio trasse ispirazione per i suoi personaggi, in favore dell’incerta via della comicità. I suoi duetti col goffo corteggiatore nel film sono credibili e divertenti.

Emanuela Grimalda è la mamma di Paolo, severa insegnante di tedesco, che considera inizialmente un fallito quel figlio fannullone, che passa le notti in giro con gli amici De André e Polio e a quasi 30 anni non ha ancora messo la testa a posto. Sarà però la prima, col marito, a capire di averlo sottovalutato.

Augusto Zucchi è il padre ingegnere di Paolo Villaggio, che cerca di trovargli un lavoro “serio” ma viene deluso da questo figlio ribelle e artista, anche se come la moglie trova modo di chiedergli scusa.

Andrea Filippi è Fabrizio De Andrè, amico e compagno di scorribande notturne di Paolo nonostante i 9 anni di differenza. Villaggio lo aiuterà a scrivere i testi di "Il Fannullone" e “Carlo Martello”.

Andrea Benfante è Piero Repetto detto affettuosamente Polio, professore disabile di greco e latino amico fraterno di Paolo e Fabrizio e anche l’unico a poter pagare anche per loro, visto che ha un lavoro vero.

Buona visione allora con Com’è umano lui!; in onda giovedì 30 maggio in prima serata su Rai 1.