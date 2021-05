Chiamami ancora amore, incontro con il regista, Gianluca Maria Tavarelli

Anticipazioni TV

A distanza di oltre vent'anni dal convincente Un amore, il regista Gianluca Maria Tavarelli torna a parlare di una storia d'amore, con tutti i suoi alti e bassi, nella fiction sorpresa dell'anno per Rai 1, Chiamami ancora amore. Ne parliamo con lui in questa Intervista video

Una struttura avvincente, quella di Chiamami ancora amore, miniserie per Rai 1 dedicata a un amore che finisce, seguendo con continui passaggi indietro e in avanti alla scoperta delle vicende del matrimonio di una giovane coppia. Sono vicende molto oscillanti, come le montagne russe, passano dall'innamoramento alla crisi in tribunale. Una fiction con protagonisti Greta Scarano e Simone Liberati, scritta da Giacomo Bendotti e diretta da Gianluca Maria Tavarelli, che ritorna alle atmosfere del suo film Un amore, anno 1999.

Ne abbiamo parlato proprio con il regista in questa intervista video