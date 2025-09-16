TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | Chi sta fermo vince!, al via stasera il nuovo show di Rai 2 condotto da Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales.
Anticipazioni TV

Chi sta fermo vince!, al via stasera il nuovo show di Rai 2 condotto da Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales.

Anita Nurzia

Oggi martedì 16 settembre 2025, in prima serata su Rai2, ci aspetta Chi sta fermo vince!, un nuovo divertente game condotto da Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales: gli ospiti della prima puntata.

Chi sta fermo vince!, al via stasera il nuovo show di Rai 2 condotto da Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales.

Dal 16 settembre, ogni martedì in prima serata per sei settimane dall’Auditorium del Centro Produzione Tv di Napoli, arriva Freeze – Chi sta fermo vince!, il nuovo divertente show di Rai 2 condotto da Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales.

Chi sta fermo vince! gli ospiti e le anticipazioni della prima puntata, stasera su Rai 2

Prodotto dalla direzione Rai Intrattenimento Prime Time, in collaborazione con Fremantle, Freeze è l’adattamento italiano dell’omonimo format giapponese creato dagli stessi ideatori di LOL - Chi ride è fuori.

Anche qui, il meccanismo è tanto semplice quanto imprevedibile: otto celebrità chiuse in una stanza si sfidano a restare immobili qualunque cosa accada. Nella prima puntata si confronteranno in una gara di resistenza tutt’altro che semplice: Francesco Arienzo, Herbert Ballerina, Paola di Benedetto, Nathalie Guetta, Enzo Miccio, Francesco Paolantoni, Sabrina Salerno ed Ema Stokholma.

Quando Nicola Savino annuncerà dallo studio il momento “Freeze”, i concorrenti – divisi in due squadre – dovranno tentare di rimanere impassibili di fronte alle più svariate provocazioni: niente sorrisi, niente reazioni, nessun movimento. A metterli alla prova, una serie di situazioni e provocazioni pensate per testare il loro sangue freddo.

I concorrenti non sapranno mai cosa li aspetta, e dovranno affrontare ogni round con autocontrollo e nervi d’acciaio. A giudicare la loro imperturbabilità, il “Grande Freezer”, ossia gli “arbitri” Mara Maionchi, Ubaldo Pantani (con le sue imperdibili imitazioni) e, in qualità di terza guest star, che sarà diversa in ogni puntata, il telecronista Alberto Rimedio.

Al termine di ogni manche, gli arbitri assegneranno un punteggio valutando ogni minimo movimento compiuto dai concorrenti. La classifica verrà aggiornata insieme a Rocío Muñoz Morales, ma solo una squadra accederà al round finale che decreterà il vincitore assoluto di Freeze. Nell’ultima sfida, infatti, saranno i concorrenti della squadra in vantaggio a darsi battaglia tra di loro per contendersi la vittoria e il trofeo più “glaciale” della TV.
Tra una prova e l’altra, non mancheranno momenti di leggerezza, gioco e improvvisazione in puro stile Freeze.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Uomini e Donne Anticipazioni: Rosario Guglielmi abbandona il trono, segnalazione shock su di lui!
news VIP Uomini e Donne Anticipazioni: Rosario Guglielmi abbandona il trono, segnalazione shock su di lui!
Io Canto Family: Michelle Hunziker torna in prima serata su Canale 5
anticipazioni TV Io Canto Family: Michelle Hunziker torna in prima serata su Canale 5
Un Posto al Sole Anticipazioni 17 settembre 2025: Jimmy salverà Viola, costi quel che costi!
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni 17 settembre 2025: Jimmy salverà Viola, costi quel che costi!
Grande Fratello: confermati i tre commentatori e spunta il ritorno di una nota opinionista
news VIP Grande Fratello: confermati i tre commentatori e spunta il ritorno di una nota opinionista
Giulia De Lellis furiosa sui social per le fake news sulla nascita della figlia Priscilla: "Datevi una c**** di regolata"
news VIP Giulia De Lellis furiosa sui social per le fake news sulla nascita della figlia Priscilla: "Datevi una c**** di regolata"
Uomini e Donne, indiscrezione bomba su Rosario Guglielmi: ''È gay, presto i suoi ex parleranno''
news VIP Uomini e Donne, indiscrezione bomba su Rosario Guglielmi: ''È gay, presto i suoi ex parleranno''
Grande Fratello, la dolce dedica di Javier Martinez a Helena Prestes: "Hai avuto il cuore e la forza di dimostrarmi che..."
news VIP Grande Fratello, la dolce dedica di Javier Martinez a Helena Prestes: "Hai avuto il cuore e la forza di dimostrarmi che..."
Can Yaman torna a Napoli e pubblica una foto ''dove tutto è iniziato'': fan in delirio
news VIP Can Yaman torna a Napoli e pubblica una foto ''dove tutto è iniziato'': fan in delirio
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV