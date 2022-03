Che Tempo Che Fa: Gli Ospiti di Stasera 20 marzo 2022

Anticipazioni TV

Appuntamento su Rai3 con Che Tempo che Fa, lo show condotto da Fabio Fazio. Scopriamo tutti gli Ospiti della Puntata in onda Stasera.

Sarà una puntata in gran parte dedicata alla guerra in Ucraina, con contributi di giornalisti e inviati, quella di Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, in onda domenica 20 marzo 2022 a partire dalle 20, per l’anteprima e poi, alle 20.30.

Anticipazioni e Ospiti della Puntata di Stasera di Che Tempo che Fa

Tra gli ospiti della puntata: il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio; un collegamento in diretta con la tv ucraina e Oleg Paniuta, conduttore del canale tv Ukraina24. Ukraina24 ha preso parte alla maratona nazionale delle principali emittenti tv del Paese riunite in un unico canale, attualmente il solo ad essere in onda in Ucraina. Ospite di questa sera anche Fabri Fibra. Il rapper marchigiano torna con il suo nuovo album intitolato Caos, uscito il 18 marzo 2022.

Domenica a #CTCF ci sarà il grande ritorno di @FabriFibra, che dopo cinque anni torna con il nuovo album #Caos, uscito oggi #18marzo 💿



Vi aspettiamo domenica dalle ore 20.00 su @RaiTre con @fabfazio 📺 pic.twitter.com/zco2nx1Umb — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) March 18, 2022

Non mancherà il momento dedicato allo spettacolo. In studio con Fazio ci sarà Luca Zingaretti. L'attore romano è protagonista della Serie Tv, Il Re, in onda su Sky Atlantic e in Streaming su NOW, dal 18 marzo.

Il Re: Trailer Ufficiale: Il Re: Trailer Ufficiale della serie Sky - HD

Che tempo che fa va in onda stasera alle 20.00 su Rai3.