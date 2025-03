Che Dio ci aiuti: questa sera su Rai 1 la seconda puntata della serie con Francesca Chillemi nel ruolo di Suor Azzurra

Anticipazioni TV

Continuano le peripezie romane di Suor Azzurra, la protagonista dell'ottava stagione della serie un tempo capitanata da Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela. Ecco le anticipazioni della seconda puntata, composta dagli episodi Io ti proteggerò e Smascherati.

Stasera, in prima serata su Rai, si rinnova l'appuntamento con l'ottava stagione di Che Dio ci aiuti, la serie tv con Francesca Chillemi nei panni di Suor Azzurra, un’intraprendente e vivace religiosa che dal Convento degli Angeli Custodi di Assisi si è trasferita nella tentacolare Roma, dove l'aspetta una casa-famiglia che rischia di chiudere. Nella nuova stagione troviamo diverse new entry, a cominciare da Giovanni Scifoni, che fa la parte del direttore della casa famiglia nonché psichiatra Lorenzo Riva, un uomo che non si è ancora ripreso dalla morte della moglie e che sembra aver perso interesse per qualsiasi cosa. Poi ci sono Bianca Panconi, Ambrosia Caldarelli e Ludovica Ciaschetti, che interpretano 3 ospiti della casa-famiglia. Le serate (o puntate) sono 10, ciascuna composta da due episodi, e siamo arrivati alla seconda.

Diretta da Francesco Vicario, Che Dio ci aiuti 8 è una produzione Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction.

Che Dio ci aiuti 8: dove eravamo rimasti?

Per volontà di Suor Angela, Azzurra si è dovuta trasferire a Roma, naturalmente insieme al suo mitico furgoncino, dove deve occuparsi delle ragazze de La Casa del Sorriso, una casa-famiglia che rischia di chiudere. La suora ha conosciuto il direttore Lorenzo Riva, che è rimasto vedovo di recente e sembra avere la testa da un'altra parte. Riva ha due figli, la piccola Giulia e Pietro. Nella Casa del Sorriso Azzurra ha incontrato Olly, una ragazza ordinatissima che ha sofferto molto perché nessuno ha mai voluto adottarla. L'altra ospite è Cristina, che è fidanzata con un tipo poco raccomandabile e che vorrebbe andarsene. La religiosa si è poi imbattuta in Alisia, che viene picchiata dal fidanzato Sandrino. Insieme al Dottor Riva è riuscita a convincerla a denunciare Sandrino e l'ha accolta nella casa-famiglia, dove Alisia è diventata Melody.

Che Dio ci aiuti 8: anticipazioni della seconda puntata

La seconda puntata dell'ottava stagione di Che Dio ci aiuti si articola in 2 episodi: Io ti proteggerò e Smascherati.

Io ti proteggerò

Azzurra ha scoperto che a Cristina piace disegnare e cerca in tutti i modi di convincerla a frequentare un corso online di disegno, anche se la ragazza è piuttosto riluttante. Pietro, nel frattempo, ha un segreto che suo padre non deve sapere: non si è presentato all'esame per l'Accademia dei Carabinieri. A saperlo è solamente Cristina, che sfrutta la cosa a suo vantaggio. Quanto ad Alisia, la ragazza si offre di occuparsi delle pulizie della Casa del Sorriso, naturalmente cantando! La sua voce finisce per attirare l'attenzione di Corrado, un fascinoso avvocato a cui Azzurra si rivolge per aiutare un signore anziano a fermare il figlio, che desidera interdirlo.

Smascherati

Azzurra sorprende una giovane ragazza rom a rubare e la porta nella casa-famiglia, dove però non mancano i problemi economici. Lorenzo, tuttavia, ha un piano per risparmiare: nessuno dovrà fare più sprechi. Purtroppo Suor Azzurra deve affrontare una spesa imprevista e i suoi rapporti con il dottor Riva, già piuttosto precari, peggiorano ulteriormente. Nel frattempo le ragazze cominciano a conoscersi meglio grazie all'accampamento suggerito da Melody, una "tenda" dove scambiarsi segreti e preoccupazioni. Intanto Olly inizia a fare da babysitter a GiuliaBum, mentre Cristina frequenta la prima lezione del corso di disegno. Non si aspetta granché, ma il giovane professore che la tiene si rivela una piacevole sorpresa e visione.

Non prendete impegni questa sera: la seconda puntata di Che Dio ci aiuti 8 vi aspetta in prima serata su Rai 1!