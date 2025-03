Che Dio ci aiuti 8, stasera su Rai 1 la quarta puntata: love is in the air nella Casa del Sorriso

Anticipazioni TV

Questa sera, in prima serata su Rai 1, torna l'ottava stagione di Che Dio ci aiuti, la serie con Francesca Chillemi che racconta le peripezie di una suora vivace e dal cuore d'oro. Ecco le anticipazioni della quarta puntata.

Questa sera, 27 marzo 2025, in prima serata su Rai 1, va in onda la quarta puntata dell'ottava stagione di Che Dio ci aiuti, che vede protagonista, nei panni di Suor Azzurra, Francesca Chillemi. L'attrice ha preso il testimone da Elena Sofia Ricci alias Suor Angela, che delle altre stagioni era l'interprete principale o comunque uno dei personaggi più importanti.

Azzurra ha preso i voti e ha lasciato il Convento degli Angeli Custodi di Assisi per trasferirsi a Roma, dove ha cominciato a svolgere il ruolo di operatrice all'interno di una casa-famiglia chiamata La Casa del Sorriso. Il direttore della Casa del Sorriso è Lorenzo Riva, uno psichiatra malinconico rimasto vedovo da poco. Lorenzo ha due figli, Pietro e la piccola Giulia, e poi ci sono tre ragazze che vivono nella casa-famiglia: Cristina, Olly e Melody. Ognuna ha combattuto e sta combattendo la sua battaglia, ma grazie a Suor Azzurra sta imparando a conoscere e ad apprezzare le altre.

Oltre a Francesca Chillemi, nel cast di Che Dio ci aiuti 8 troviamo anche Giovanni Scifoni, Bianca Panconi, Ambrosia Caldarelli, Tommaso Donadoni, Ludovica Ciaschetti, Giulio Corso, Gaia Bella e Margherita Mannino. La regia è di Francesco Vicario e a produrre è Lux Vide in collaborazione con Rai Cinema.

Che Dio ci aiuti 8: dove eravamo rimasti?

Alla Casa del sorriso è arrivata Suor Costanza, che ha portato un po’ di gioia ad Azzurra, che si è sentita coccolata, e anche agli altri ospiti della casa-famiglia, che volentieri hanno assaggiato la sua cucina. Mentre faceva le pulizie a casa di Corrado, Melody si è lasciata scappare il gatto. Insieme a Corrado lo ha cercato in lungo e in largo e fra i due si è creata una grande complicità. Olly ha fatto la conoscenza del giardiniere Edoardo, che sembra molto interessato alla ragazza. Cristina è uscita con Fabio, il suo insegnante di disegno, e non gli ha detto di essere incinta. Pietro ha cercato di convincerla ad essere sincera, e Cristina è rimasta colpita dalla gentilezza del ragazzo. Azzurra è stata informata da Suor Costanza che sarebbe potuta andare in Africa per una missione umanitaria. È una cosa che sognava da tempo, ma il lavoro alla Casa del sorriso ormai l'ha conquistata e, con grande gioia da parte di Lorenzo, la religiosa ha deciso di restare.

Che Dio ci aiuti 8: Anticipazioni della quarta puntata

La quarta puntata di Che Dio ci aiuti 8 è divisa in sue episodi: Per te e Ritorno al futuro

Per te

I rapporti fra gli abitanti della casa-famiglia La casa del sorriso si complicano non poco. Mentre si sta occupando del caso di un ragazzino e della sorella che rischia di perderne l’affidamento, Azzurra scopre che Cristina prova qualcosa per Pietro. Decide quindi da andare da Lorenzo e, senza dirgli che gli sta parlando di suo figlio e di una delle ragazze, gli chiede un parere. Lorenzo le risponde che in una situazione del genere la ragazza verrebbe mandata altrove. Così Azzurra cerca di convincere Cristina a non cedere al corteggiamento di Pietro, ma la situazione le sfugge di mano. Nel frattempo Olly non sa se uscire o no con il giardiniere e Corrado si accorge che Melody non è stata completamente sincera con lui. Lorenzo scopre che Pietro non si è presentato all’esame per entrare nei carabinieri e fra padre e figlio scoppia una lite.

Ritorno al futuro

Purtroppo Melody si ritrova a fare i conti con il passato perché Sandrino torna in circolazione. Pietro e Lorenzo non si rivolgono la parola, ma nel frattempo arriva il primo anniversario della morte di Serena e Azzurra si adopera per organizzare qualcosa che riesca a riavvicinare padre e figlio. L’unica ad essere entusiasta dell’idea è la piccola Giulia. Cristina decide di dichiarare a Pietro i suoi sentimenti ma non ci riesce, mentre tra Olly ed Edoardo le cose non vanno troppo bene, e la ragazza comincia a pensare che probabilmente non sono compatibili.