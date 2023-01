Che Dio ci aiuti 7: Stasera su Rai 1 la Terza Puntata, Suor Angela lascia il convento

Anticipazioni TV

Questa Sera su Ra1 c'è la Terza Puntata di Che Dio ci aiuti 7, nella quale la Suor Angela di Elena Sofia Ricci lascia il convento e la sua adorata Azzurra. Ecco le Anticipazioni.

Questa Sera, in Prima Serata su Rai 1, va in onda la Terza Puntata di Che Dio ci aiuti, la fiction con Elena Sofia Ricci quest'anno arrivata alla Settima Stagione. Come sappiamo, e come abbiamo visto dai primi quattro episodi (per un totale di due puntate), quest'anno l'attrice non sarà una presenza fissa, perché la sua Suor Angela dovrà allontanarsi temporaneamente dal Convento degli Angeli Custodi di Assisi. Così Azzurra (Francesca Chillemi) dovrà fronteggiare Suor Teresa, una religiosa moto colta e molto devota che però non brilla di simpatia. Cambia anche la compagine delle affittuarie delle stanze del convento, che sono Cate, Ludovica e Sara. Quanto allo psichiatra Emiliano, il suo cuore sarà in subbuglio, mentre nel bar è arrivato un bel ragazzone di nome Emiliano. La regia di Che Dio ci aiuti 7 è di Francesco Vicario e Isabella Leoni, le musiche sono di Andrea Guerra e a produrre è Luca Bernabei di Lux Vide.

Che Dio ci aiuti 7: Dove eravamo rimasti?

Suor Angela e Azzurra si sono rese conto che nel convento le cose non andavano esattamente nel verso giusto. Cate non si è presentata all’appuntamento con i bambini che vogliono cantare nel coro della chiesa, mentre Ludovica non ha fatto nemmeno uno sforzo per essere meno seria e maniaca del controllo. Suor Angela, in più, si è dovuta occupare di Sara. Lei ed Emiliano l’hanno vista parlare con un uomo dall’aria pericolosa e, seguendola in un bar, l’hanno osservata mentre adescava un tipo sposato, convincendosi che di giorno faccia l’estetista e di sera la squillo. Invece non è così, perché la ragazza si è solo fatta dei selfie con i suoi "clienti" per poi ricattarli, e quando ha deciso di smettere, l'uomo dallo sguardo sospetto l'ha costretta a continuare. Suor Teresa non ha fatto nessuno sforzo per risultare simpatica, anche se il peggio per Azzurra è arrivato quando il Vescovo ha deciso di allontanare Suor Angela dal convento. Angela ha obbedito, e l’addio fra lei e Azzurra è stato molto triste. Intanto, Emiliano è riuscito a far ridere Ludovica e l’ha invitata a uscire, ma lei, vergognandosi davanti alle altre ragazze del convento, gli ha dato buca all'ultimo momento. Per fortuna i due si sono riappacificati, ma quando lui ha scoperto il nome della madre di lei, non ha più voluto avere niente a che fare con la ragazza. Quanto a Emiliano, ha scoperto che uno dei genitori di una bambina sul punto di essere adottata nasconde un segreto, ma, ascoltando Azzurra, non ha negato il proprio consenso. Dopo aver preso coraggio ed essersi dimostrata una brava insegnante di canto, Cate ha rischiato di fare una pessima figura sui social. Tornando a Sara, Emiliano le ha comunicato che non può occuparsi del piccolo Elia, salvo poi tornare sui suoi passi. Suor Teresa, infine, è diventata la nuova Madre Superiora e intende far trionfare l'austerity nel Convento degli Angeli Custodi. La suora ha deciso di rimanere anche per scoprire chi sia la vera mamma del nipotino, così è andata nell'ospedale dove una donna con il nome di sua sorella ha partorito e le è stato detto che, quasi contemporaneamente, un’altra donna ha dato alla luce un bimbo che poi è morto.

Che Dio ci aiuti 7: Anticipazioni della Terza Puntata

La Terza Puntata di Che Dio ci aiuti è divisa in due episodi: Un lungo addio e Apri gli occhi

Un lungo addio

Azzurra si accorge che, malgrado tutto, Suor Teresa potrebbe essere un’ottima Madre Superiora per il convento, aiutandola con le ragazze, ma siccome tra le due non corre buon sangue, chiede a Suor Costanza dei consigli su come farsi amare dalla zia del piccolo Elia, sempre concentrata sulle preghiere e sul latino. Intanto Suor Teresa continua a occuparsi del favore che le ha chiesto Luisa in punto di morte: trovare la vera mamma di Elia, mentre Emiliano e Sara cercano di vendicare la perfida ex di Emiliano, che si è macchiata di tradimento a ridosso del matrimonio con lo psichiatra. E se Ludovica scopre per quale ragione Ettore abbia iniziato a evitarla, Azzurra e Cate si interessano alla storia familiare di un bambino che canta nel coro, facendo sì che l’atteggiamento di Suor Teresa nei loro confronti cambi.

Apri gli occhi

Azzurra proprio non sopporta Suor Teresa, e così comincia a farle scherzi e dispetti, non accorgendosi che c’è qualcuno che la osserva con attenzione. Sara, invece, vuole organizzare qualcosa di veramente speciale per il compleanno di Elia, facendosi aiutare da Emiliano. Il compito però non è semplice. Intanto fa ritorno al Convento l'ex barista Carolina. Si comporta in maniera strana, tanto in che Suor Costanza si fa strada il sospetto che la ragazza nasconda un segreto.

Non perdete dunque, Questa Sera su Rai 1 in Prima Serata, la Terza Puntata di Che Dio ci aiuti 7.