Che Dio ci Aiuti 7: Stasera su Rai 1 la Quinta Puntata, fra segreti svelati e nuovi casi

Anticipazioni TV

Questa Sera, in Prima Serata su Rai 1, torna Che Dio ci aiuti, la fiction con protagonista Francesca Chillemi. Ecco le anticipazioni della Quinta Puntata della settima stagione, divisa in due episodi.

Questa Sera, dopo la pausa dovuta al Festival di Sanremo 2023, torna finalmente Che Dio ci aiuti 7. Siamo arrivati alla Quinta Puntata, che andrà in onda in Prima Serata, su Rai 1. Ritroveremo i nostri cari amici che gravitano intorno al Convento degli Angeli di Assisi: Cate, Sara, Azzurra, Suor Teresa, Suor Adele, Emiliano, Ludovica, Ettore e il piccolo Elia. A interpretarli sono strepitosi attori, fra cui Francesca Chillemi, Pierpaolo Spollon e Valeria Fabrizi.

Che Dio ci aiuti 7: Dove eravamo rimasti?

Nella scorsa puntata Azzurra ha cominciato a indagare su Suor Teresa. C'era qualcosa che non la convinceva, così si è messa ad ascoltare, non vista, le telefonate della nuova Madre Superiora. Mentre era in trasferta in ospedale, Azzurra ha incontrato Suor Angela, che stava investigando su una ragazza incinta che era una detenuta del carcere in cui il personaggio di Elena Sofia Ricci "presta servizio". La futura mamma non voleva il bambino e anche il direttore dell'ospedale era convinto che la soluzione migliore fosse l'aborto. Nel frattempo Emiliano è andato insieme a Sara a una cena di psichiatri, non prima di aver istruito l'estetista sul galateo a tavola. Suor Teresa, invece, ha rivelato ad Azzurra che la mamma di Elia non era sua sorella.

Nel secondo episodio della puntata Emiliano ha incontrato un ragazzo che gli ha rivelato che non aveva più intenzione di proseguire con l'università perché i costi erano inaccessibili. Subito dopo, però, Azzurra ha visto il ragazzo rubare dei soldi dal portafogli del padre. È venuto fuori che il ragazzo era coinvolto in un pericoloso giro di scommesse, così come il genitore. Infine, Sara ha tentato in tutti i modi di baciare Emiliano, che si è sottratto più volte. Alla fine la ragazza è riuscita nel suo intento.

Che Dio ci aiuti 7: anticipazioni della Quinta Puntata

La Quinta Puntata di Che Dio ci aiuti 7 è divisa in due episodi: La tua vocazione e Pro bono

La tua vocazione

Adesso che Suor Angela ha abbandonato il convento, c'è Suor Teresa come Madre Superiora, e per Azzurra non è stato facile accettare il cambiamento e soprattutto sopportare Suor Teresa, ma nel nono episodio della fiction, le sue inspiegabilmente si avvicinano, forse perché Azzurra rivela a Suor Teresa alcuni fatti del suo passato, portando Suor Teresa a cambiare opinione dei confronti dell’aspirante suora. Le due, nel frattempo, cercano di rabbonire Elia, fallendo miseramente nell'impresa. Emiliano, invece ,si interroga sulla propria vita e la propria felicità. Sara cerca di compiacerlo per finta, con l'aiuto proprio di Elia, ma ben presto la verità viene a galla. Infine, arriva al convento una donna di nome Loredana che ha a che fare con il passato di Sara.

Pro bono

Ludovica continua a essere incerta sul suo futuro professionale e su cosa pensare di sua madre. Così Azzurra, per darle una mano, decide di tenerla occupata con un caso pro bono. Nel frattempo, Suor Costanza torna in convento, ma combina una montagna di guai. Il piccolo Elia chiede a Emiliano di partecipare con lui a una gara scolastica di braccio di ferro per la giornata padre-figlio. Lo psichiatra sulle prime è scettico, ma Sara lo convince ad accettare la proposta.

Appuntamento, dunque, Stasera su Rai 1, con la Quinta Puntata di Che Dio ci aiuti 7. Non perdetela, mi raccomando.