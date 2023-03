Che Dio ci aiuti 7: Stasera su Rai 1 l'Ultima Puntata, fra rivelazioni e colpi di scena

Anticipazioni TV

Si chiude questa sera la fiction con Francesca Chillemi Che Dio ci aiuti, arrivata alla Settima Stagione. Questa sera su Rai 1, l'Ultima Puntata. Ecco le Anticipazioni.

Finisce Questa Sera - e un po’ ci dispiace - la Settima Stagione della fiction con Francesca Chillemi e Pierpaolo Spollon Che Dio ci aiuti. Nell'Ultima Puntata tutti i nodi verranno al pettine e qualcuno dovrà fare scelte davvero difficili. L’appuntamento è, come al solito, per la Prima Serata su Rai 1 e le vicende si svolgono ad Assisi, nel movimentato convento degli Angeli Custodi, da cui la Suor Angela di Elena Sofia Ricci si è allontanata, passando il testimone alla novizia Azzurra, che ha il fiuto di un detective, e a Suor Teresa, diventata la nuova Madre Superiora.

Che Dio ci aiuti 7: Dove eravamo rimasti?

La scorsa puntata di Che Dio ci aiuti si è chiusa con vero e proprio colpo di scena. Azzurra ha visto nella stanza di Elia uno zainetto che li bambino le ha rivelato appartenere a suo padre. Nello zainetto la futura suora ha trovato una busta con dei soldi e una lettera indirizzata alla vera madre del piccolo, che altri non è se non Sara, una delle ragazze del convento.

Sempre nella Nona Puntata, Ludovica ha scoperto che sua madre non è innocente e che ha perfino tentato di imbrogliarla, e così ha deciso che non la aiuterà ad uscire di prigione. Poi la ragazza si è riconciliata con Ettore. Cate, invece, ha rinunciato a Giuseppe, dal momento che ha capito che l'uomo è ancora innamorato della moglie. Nel frattempo Emiliano, che ha continuato a scambiarsi frecciatine con Sara, ha deciso di andare a vivere con Corinna, ma lei sembra più entusiasta di lui all'idea di dormire sotto lo stesso tetto. Suor Teresa, infine, ha chiamato la famiglia che Elia ha scelto. La Madre Superiora si è molto affezionata al nipote, ma ha saputo anteporre il bene del piccolo a ciò che vorrebbe per sé.

Che Dio ci aiuti 7: Anticipazioni dell'Ultima Puntata

L'Ultima Puntata di Che Dio ci aiuti 7 è divisa in due episodi: Dire Fare Impicciare e La ricerca della felicità

Dire Fare Impicciare

Azzurra, sconvolta da ciò che ha scoperto sul passato di Sara, si confida con Suor Teresa, che le consiglia caldamente di non rivelare a nessuno la verità. Azzurra, però, non è d'accordo, e allora la Madre Superiora chiama il Vescovo per avvertirlo dell'insubordinazione della novizia. Sara rivive il ricordo di un momento traumatico del suo passato e, come se non bastasse, si rende conto che Marco non è arrivato al Convento degli Angeli Custodi per caso.

La ricerca della felicità

Sara viene a conoscenza della tragica notizia che riguarda Elia, mentre Suor Teresa chiama i Servizi Sociali e continua a biasimare Azzurra. Disperata, Azzurra chiede aiuto all’amata Suor Angela e ce la mette tutta per perdonare Suor Teresa, che si è trovata di fronte una prova difficilissima. Nel frattempo, Cate e Ludo, che non sanno che Sara è la mamma di Elia, sono sempre più convinte che fra la loro amica ed Emiliano ci sia più di una semplice amicizia. Ma il problema Corinna non è esattamente di facile soluzione.