Che Dio ci aiuti 7: Stasera su Rai 1 l'Ottava Puntata: illusioni e delusioni

Questa Sera, in Prima Serata su Rai 1, l'Ottava Puntata della fiction con Francesca Chillemi, Pierpaolo Spollon e Fiorenza Pieri. Ecco le anticipazioni degli episodi 17 e 18.

Questa sera, in Prima Serata su Rai 1, si rinnova l'appuntamento con la Settima Stagione di Che Dio ci aiuti. La puntata che tutti potremo vedere è l'Ottava, che si compone, come sempre, di due gustosi episodi. Cosa combineranno Azzurra, Cate, Ludo, Sara ed Emiliano? E Suor Teresa riuscirà a mantenere la disciplina nel Convento degli Angeli Custodi di Assisi? Qualcosa ve lo diciamo noi nelle Anticipazioni, ma il resto lo scoprirete voi, perché sarebbe ingiusto spoilerare, soprattutto adesso che si pone il problema di trovare una nuova famiglia per il piccolo Elia, rimasto orfano in seguito alla morte della mamma nonché sorella di Suor Teresa.

Che Dio ci aiuti 7: Dove eravamo rimasti?

Nella Settima Puntata di Che Dio ci aiuti sono successe tantissime cose. I vari abitanti del convento non hanno avuto vita facile, a cominciare da Emiliano, che ha rischiato di essere licenziato con l'accusa di aver compromesso un importante trial farmacologico. Azzurra lo ha aiutato a dimostrare la sua innocenza e a smascherare i colpevoli, e i due hanno scoperto che nel losco affare era coinvolto Seba, il fratello dello psichiatra. Cate, Ludo e Sara hanno provato a trovare uomini appetibili su una app di dating, ma i loro appuntamenti con ragazzi che sembravano carini si sono rivelati un disastro. Ettore è tornato a lavorare al bar, e Azzurra e Cate sono venute a sapere che il ragazzo è fidanzato da 5 anni con una ragazza che ha avuto un grave incidente che il barista ha indirettamente causato. Ludovica viene avvisata dalla compagna di stanza e, quando rivede Ettore, lo tratta con freddezza. Arrabbiatissimo con Seba, Emiliano si trova a dover gestire gli attacchi d’ansia di una paziente celebre: Orietta Berti. La cantante gli fa visita in convento, dove tutti credono che Emiliano abbia portato nei suoi appartamenti una ragazza. Alla fine viene fuori la verità e Orietta consiglia a Sara di aver pazienza e di aspettare con fiducia che Emiliano torni da lei.

Che Dio ci aiuti 7: Anticipazioni dell'Ottava Puntata

L'Ottava Puntata della Settima Stagione di Che Dio ci aiuti si divide negli episodi La donna senza sonno e Non era destino

La donna senza sonno

Suor Teresa ha ormai deciso che Emiliano e Sara non sono i genitori adatti per Elia e, mentre cerca la famiglia giusta, parla con il piccolo, che non reagisce con entusiasmo alla notizia e trova conforto solo fra le braccia di Sara. Cate, nel frattempo, è strafelice per l'invito di Giuseppe, ma la serata non va assolutamente come la ragazza si aspettava. Ettore desidera riconquistare Ludovica ma lei lo ignora, anche perché è impegnata a trovare un modo per dimostrare l'innocenza di sua madre. Emiliano, che ormai vede Sara soltanto come un'amica, ha una nuova paziente di nome Corinna, che, a causa di un evento traumatico, ha cominciato a soffrire di insonnia.

Non era destino

Nonostante sia impegnata con la ricerca di una mamma e un papà per Elia, Suor Teresa si rende conto che per lei è molto difficile separarsi dal nipote, perché si è molto affezionata al bambino. Emiliano, una volta risolto il problema della paziente insonne Corinna, che è diventata quindi una ex paziente, comincia a uscire con lei, scatenando la gelosia di Sara, che subito inizia ad architettare un piano per vendicarsi. Azzurra se ne accorge e cerca di dissuaderla, pregandola di parlare a Emiliano con sincerità. Nel frattempo è arrivato al convento un seminarista di nome Enrico che è un ex pugile e che è stato mandato dal vescovo. Azzurra, che ormai ha più fiuto di Sherlock Holmes, sospetta che l'uomo nasconda qualcosa.

Non perdete per nessuna ragione al mondo l'Ottava Puntata di Che Dio ci aiuti 7, Questa Sera, in Prima Serata, naturalmente su Rai 1. Vi ricordiamo lo strepitoso cast: Francesca Chillemi, Pierpaolo Spollon, Valeria Fabrizi, Fiorenza Pieri, Federica Pagliaroli, Emma Valenti, Ileana D'Ambra, Filippo De Carli, Valerio di Domenicantonio.