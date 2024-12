Capodanno in Musica 2025: stasera su Canale 5, le anticipazioni e gli ospiti

Anticipazioni TV

Oggi, martedì 31 dicembre 2024, in onda il concerto di Capodanno di Canale 5 condotto da Federica Panicucci e Fabio Rovazzi

Oggi, martedì 31 dicembre, in prima serata, Canale 5 propone un evento imperdibile per salutare il 2024 e accogliere con gioia e musica il 2025. Direttamente dalla suggestiva cornice di Piazza Duomo a Catania, andrà in scena Capodanno in Musica, uno spettacolo che promette emozioni e divertimento per tutte le generazioni.

Capodanno in Musica: stasera su Canale 5 si festeggia l'arrivo del nuovo anno

A condurre la serata, in diretta televisiva, saranno Federica Panicucci e Fabio Rovazzi, una coppia carismatica pronta a intrattenere il pubblico con la loro energia e simpatia.

Il concerto prenderà ufficialmente il via subito dopo il tradizionale discorso del Presidente della Repubblica, e sarà un’occasione unica per vivere l’atmosfera magica del Capodanno tra note e applausi.

Sul palco si alterneranno artisti straordinari, capaci di rappresentare il meglio della musica italiana. Dalla canzone d’autore agli idoli delle nuove generazioni, il programma offrirà un mix coinvolgente e variegato di sonorità, capace di soddisfare i gusti di tutti.

Tra i protagonisti della serata ci saranno grandi nomi della musica italiana come Alberto Urso, Mietta, Orietta Berti, Paola e Chiara, Umberto Tozzi, Marco Masini e Riccardo Fogli. Non mancheranno gli interpreti che hanno conquistato le giovani generazioni: Baby K, Berna, LDA, Ludwig, I Desideri, Riki, e tanti altri. A completare questa straordinaria scaletta ci sarà la partecipazione speciale di Gigi D’Alessio, una presenza amatissima dal pubblico, che aggiungerà ulteriore prestigio all’evento.

Inoltre, a rendere la serata ancora più vibrante, si esibiranno tutti i talenti della scuola di “Amici”, portando sul palco la freschezza e l’entusiasmo dei giovani artisti emergenti.

“Capodanno in Musica sarà dunque un’occasione per vivere un’esperienza indimenticabile, in cui la magia delle feste si unirà al potere della musica, regalando al pubblico di Canale 5 e a chi sarà presente a Piazza Duomo un inizio d’anno carico di energia e positività.