Califano: finite le riprese del Film TV dedicato a Franco Califano con Leo Gassmann nei panni del Califfo

Quasi tutto pronto per Califano. Sono appena terminate le riprese del Film TV dedicato alla vita di Franco Califano, con Leo Gassmann nei panni dell'artista e tratto dalla biografia ufficiale del Califfo. Scopriamo insieme tutto quello che c'è da sapere sul prossimo appuntamento con Rai Fiction.

Sono terminate le riprese di Califano, il Film TV Rai, dedicato alla vita di Franco Califano, girato interamente a Roma, diretto da Alessandro Angelini e scritto da Guido Iuculano insieme a Isabella Aguilar. Nei panni del Califfo, Leo Gassmann, al suo esordio come attore dopo l'esperienza nel doppiaggio nel ruolo di Guy Crood ne I Croods 2 - Una nuova era.

Califano: in arrivo il Film dedicato alla vita di Franco Califano

Il film è tratto dalla biografia ufficiale scritta dallo stesso Franco Califano, intitolato Senza Manette, e ripercorre la vita dell’artista. Leo Gassmann ha inciso alcune delle canzoni più celebri dell’artista, riarrangiate e interpretate insieme al gruppo degli storici musicisti del “Califfo” e ha dichiarato:

“È stato molto difficile interpretare il ruolo di Franco Califano e sono molto onorato e fiero di aver raccontato questa storia perché darà la possibilità di vedere Franco da un altro punto di vista e non solo come un cantautore con una vita frenetica. Verrà raccontata la storia di un uomo con le sue fragilità ma soprattutto un uomo con un grande cuore che ha saputo affrontare molteplici sfide”.

La trama del film racconta la vita del cantante dal 1961, quando a 22 anni Franco vive a Roma con la madre e il fratello. Si innamora e si sposa ma decide ben presto di seguire la carriera artistica. È così che si trasferisce a Milano e comincia a scrivere canzoni. La narrazione continua sino al 1968, anno del culmine della sua depressione e del ricovero in una clinica per disintossicarsi dalla cocaina, e proseguirà per arrivare al 1979, anno in cui fonda la Apollo Records con Edoardo Vianello e scommette sul successo dei Ricchi e Poveri, portandoli a Sanremo. Un momento di grande successo e di amore – ha una relazione con Mita Medici - non destinato a durare. Torna infatti a sentirsi in gabbia e a commettere errori, che lo portano all’arresto per droga nel 1984, inizio e fine della storia; sei uomini in divisa arrivano al Teatro Parioli, nei camerini, e lo portano via in manette, facendolo sfilare davanti al pubblico che lo attendeva sul palco e che ora si trovano a osservare una scena inaspettata, con gli occhi sbarrati.