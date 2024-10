C'è posta per te torna in onda a gennaio su Canale 5: Annalisa tra gli ospiti della nuova stagione

Anticipazioni TV

Sono cominciate le registrazioni della nuova stagione di C'è posta per te. Il programma tornerà in onda a partire dal prossimo gennaio 2025 in prima serata su Canale 5 e tra gli ospiti in studio ci saranno anche alcuni ex volti di Amici come Annalisa e Stash, il frontman dei The Kolors.

Gli ospiti della nuova stagione di C'è posta per te

Fervono i preparativi per la nuova stagione di C'è posta per te che, stando alle ultime indiscrezioni, tornerà in onda il prossimo gennaio 2025 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, mercoledì 2 ottobre è stata registrata la prima puntata della trasmissione con Maria De Filippi che è stata raggiunta in studio da diversi ospiti speciali.

Nello studio di C'è posta per te arriverà l'ex allieva di Amici, Annalisa. La bella e talentuosa cantante è reduce dal successo dell'album E poi siamo finiti nel vortice, che in un anno ha conquistato 2 dischi di platino, permettendole di diventare l'artista italiana più ascoltata sulle piattaforme streaming. Non solo. Tra gli ospiti della nuova edizione ci sarà anche Shash dei The Kolors e il campione del Milan, Álvaro Morata, al centro del gossip per la sua rottura con Alice Campello.

In attesa della nuova stagione di C'è posta per te, Maria De Filippi è tornata in onda con le sue trasmissioni, che terranno compagnia al pubblico di Canale 5 nel corso della stagione 2024/2025. Da poche settimane è ripartito Uomini e donne, il fortunato dating show dei sentimenti. Grande successo anche per il debutto di Amici, il talent show giunto alla sua 24esima edizione: la prima puntata del pomeridiano ha sfiorato i 3 milioni di spettatori con quasi il 25% di share, travolgendo l'appuntamento con Domenica In condotto da Mara Venier.

