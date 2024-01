C'è Posta per Te: le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata, questa sera su Canale 5

Anticipazioni TV

Oggi, sabato 20 gennaio 2024, in prima serata su Canale 5, secondo imperdibile appuntamento tv con C'è Posta per Te, il people show che attraverso le parole sempre puntuali, toccanti ed intense di Maria De Filippi, porta nella case degli italiani coinvolgenti e commoventi storie di vita quotodiana.

Legami pronti ad essere ricostruito, seconde possibilità e amori mai dimenticati.

Tutto questo e molto all'altro, per una serata all'insegna di forti emozioni, profonde riflessioni, sorrisi e indimenticabili regali.

Ospiti in studio per due sorprese speciali, la straordinaria e amatissima attrice Sabrina Ferilli e il brillante conduttore televisivo, Stefano De Martino.

La puntata d’esordio - in onda sabato 13 gennaio, in prima serata, su Canale 5 - ha dominato gli ascolti della serata, con 4.730.000 spettatori e il 31.1% di share. Per il people-show, giunto quest’anno alla 27esima edizione, un successo confermato da una share record del 34.02%.

"Con “C’è posta per te”, Maria De Filippi va oltre l’Auditel: suggella l’offerta televisiva e la linea editoriale di Canale 5, con una trasmissione calda, misurata e vicina alla sensibilità del proprio pubblico, che ne riconosce e apprezza il rispetto verso i sentimenti delle persone coinvolte. Il team Fascino, con la struttura produttiva Mediaset, restano insuperabili nel realizzare uno show che ogni stagione trova nuova linfa ed energia ed è, da sempre, uno degli appuntamenti televisivi più attesi dell’anno. Risultati straordinari, per i quali ringrazio tutti con grande calore" ha dichiarato il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri.

A consegnare la posta: Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo.

L'appuntamento con C'è Posta per Te è per stasera, sabato 20 gennaio 2024, a partire dalle 21.20 su Canale 5.