C'è Posta per Te: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di questa sera, sabato 4 febbraio 2023

Oggi, sabato 4 febbraio 2023, torna il people show di Maria De Filippi e le emozionanti storie di C’è Posta per Te con il quinto appuntamento.

Sabato 4 febbraio in prima serata su Canale 5, torna l'immancabile appuntamento in tv con C'è Posta per Te. Al centro dello studio una busta che separa destini, sogni e speranze di famiglia, amici e innamorati. Conduce Maria De Filippi che, grazie alla sua capacità di comprendere e intercettare bisogni e fragilità dei protagonisti, racconta le emozionanti vicende della gente comune con l'intento di giungere un happy end,

Due bellissimi regali coinvolgono questa sera, la campionessa olimpionica del nuoto azzurro, Federica Pellegrini insieme a Matteo Giunta, suo preparatore atletico e neosposo e il trio di fama internazionale Il Volo, Piero Barone, Ignazio Boschetto Gianluca Ginobile.

A consegnare la posta: Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo che in sella alle loro biciclette girano in lungo e in largo l’Italia e il resto del mondo per consegnare l’invito a partecipare.

Il programma ideato e condotto da Maria De Filippi è prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset. Il format del programma è stato venduto dalla casa di produzione Fascino Pgt e da Mediaset in oltre 25 Paesi nel mondo. Firma la regia, Paolo Pietrangeli.

L'appuntamento con C'è Posta per Te è per stasera, sabato 4 febbraio 2023, a partire dalle 21.20 su Canale 5.