C'è Posta per Te: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di questa sera, sabato 28 gennaio 2023

Anticipazioni TV

C'è Posta per Te: le anticipazioni e gli ospiti della quarta puntata

Oggi, sabato 28 gennaio 2023, torna il people show di Maria De Filippi e le emozionanti storie di C’è Posta per Te con il quarto appuntamento.

C'è posta per te: ospiti e anticipazioni della quarta puntata

Torna l’appuntamento più atteso della settimana in Tv, C’è posta per te, le vicende umane del people show più emozionante del piccolo schermo che da oltre 20 anni scalda i cuori dei telespettatori del piccolo schermo made in Italy. Con 26 edizioni all'attivo, è il people show più longevo della televisione italiana.

La padrona di casa, Maria De Filippi, maestra dello storytelling riesce sempre a toccare le corde emotive ed ad emozionare sia il pubblico in studio sia il pubblico a casa con storie di ricongiungimenti, grandi amori mai scordati, amori complicati e indimenticabili sorprese per ringraziare amici o familiari.

Le sorprese di questa settimana coinvolgono il premio Oscar, Charlize Theron e il cantautore con un palmares da 39 dischi di platino, Irama.

A consegnare la posta: Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo che in sella alle loro biciclette girano in lungo e in largo l’Italia e il resto del mondo per consegnare l’invito a partecipare.

Il programma ideato e condotto da Maria De Filippi è prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset. Il format del programma è stato venduto dalla casa di produzione Fascino Pgt e da Mediaset in oltre 25 Paesi nel mondo. Firma la regia, Paolo Pietrangeli.

L'appuntamento con C'è Posta per Te è per stasera, sabato 28 gennaio 2023, a partire dalle 21.20 su Canale 5.