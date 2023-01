C'è Posta per Te: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di questa sera, sabato 14 gennaio 2023

Anticipazioni TV

C'è Posta per Te: le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata

Oggi, sabato 14 gennaio 2023, torna il people show di Maria De Filippi e le emozionanti storie di C’è Posta per Te con il secondo appuntamento.

Dopo l’eccellente esordio di sabato scorso, torna l’appuntamento più atteso della settimana in Tv C’è posta per te. Una nuova puntata ricca di storie emozionanti, complicate vicende sentimentali e inaspettate sorprese pensate per rendere felice un amico caro o un familiare. Questa settimana in studio Charles Leclerc e Luca Argentero coinvolti in due bellissime sorprese.

Chiamati dalle persone comuni come regalo a uno dei loro cari, il ferrarista di Formula 1 e l’attore svestono i loro panni artistici e professionali per mettere in gioco la loro umanità e i loro sentimenti.

Le vicende della gente comune che appassionano da anni milioni di telespettatori in oltre 25 paesi nel mondo sono la vera forza del format che trova in Maria De Filippi l’insostituibile mediatrice tra mittente e destinatario.

Nelle diverse stagioni il programma C’è Posta per Te ha racconto centinaia di storie di amore, di ricongiungimenti famigliari, di incontri inaspettati, di situazioni sentimentali giunte al capolinea, di storie complicate e di sofferenza ma anche di storie di affetti mai dimenticati, di seconde chance, di primi amori, di grandi sorprese e di gioia.

A consegnare la posta: Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo che in sella alle loro biciclette girano in lungo e in largo l’Italia e il resto del mondo per consegnare l’invito a partecipare.

Il programma ideato e condotto da Maria De Filippi è prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset. Il format del programma è stato venduto dalla casa di produzione Fascino Pgt e da Mediaset in oltre 25 Paesi nel mondo. Firma la regia, Paolo Pietrangeli.

L'appuntamento con C'è Posta per Te è per stasera, sabato 14 gennaio 2023, a partire dalle 21.20 su Canale 5.