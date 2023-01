C'è Posta per Te: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di questa sera, sabato 7 gennaio 2023

Anticipazioni TV

Al via il people show più amato del piccole schermo C'è Posta per Te: le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata

Oggi, sabato 7 gennaio 2023, torna il people show di Maria De Filippi e le emozionanti storie di C’è Posta per Te con il primo, imperdibile, appuntamento.

C'è posta per te: ospiti e anticipazioni della prima puntata

Nelle diverse stagioni il programma C’è Posta per Te ha racconto centinaia di storie di amore, di ricongiungimenti famigliari, di incontri inaspettati, di situazioni sentimentali giunte al capolinea, di storie complicate e di sofferenza ma anche di storie di affetti mai dimenticati, di seconde chance, di primi amori, di grandi sorprese e di gioia.

Oggi, sabato 7 gennaio, in prima serata, Maria De Filippi debutta con la 26° edizione. In studio protagonisti di due sorprese l’amatissimo attore turco Can Yaman e “il gigante buono” re degli chef stellati Antonino Cannavacciuolo. Le vicende della gente comune che appassionano da anni milioni di telespettatori in oltre 25 paesi nel mondo sono la vera forza del format che trova in Maria De Filippi l’insostituibile mediatrice tra mittente e destinatario.

La riuscita e il successo del programma sono sicuramente da imputare oltre che alle vicende narrate, alla capacità unica di storytelling e di ascolto di Maria, che riesce sempre a dar forma alle parole non dette e ai silenzi che sembrano incolmabili e aiuta chi ha paura di esprimere le proprie emozioni e i propri sentimenti a raccontarsi, ad affrontare le difficoltà. Motivo in più che spinge l’ampia platea del people show a fidelizzarsi e’ il modo sensibile e delicato di Maria di affrontare riflessioni profonde sull’amore, sull’amicizia, sulla famiglia, sulla società e sui suoi cambiamenti. Per il pubblico in studio e per gli spettatori a casa sentire le storie raccontate a C’è Posta per Te significa non solo emozionarsi ma immedesimarsi ripercorrendo le proprie “sliding door”, rivivendo occasioni mancate, momenti di felicità o avversità ma anche attimi speciali e intensi.



A consegnare la posta: Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo (new entry) che in sella alle loro biciclette girano in lungo e in largo l’Italia e il resto del mondo per consegnare l’invito a partecipare.

Il programma ideato e condotto da Maria De Filippi è prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset. Il format del programma è stato venduto dalla casa di produzione Fascino Pgt e da Mediaset in oltre 25 Paesi nel mondo. Firma la regia, Paolo Pietrangeli.

L'appuntamento con C'è Posta per Te è per stasera, sabato 7 gennaio 2023, a partire dalle 21.20 su Canale 5.