C'è Posta per Te: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di questa sera, sabato 12 marzo 2022

Oggi, sabato 12 marzo 2022, torna il people show di Maria De Filippi e le emozionanti storie di C’è Posta per Te con l'utimo appuntamento della 25esima edizione.

Ultimo appuntamento con il programma del piccolo schermo più amato del sabato sera che, anche quest'anno, si è confermato una granitica certezza di successo e ascolti. Ad appassionare e a fidelizzare di anno in anno il pubblico che dal 2000 segue e premia il programma ideato e condotto dalla De Filippi, sono le storie della gente comune, che incessantemente scrive durante tutta la stagione al programma nel tentativo di riallacciare rapporti e risolvere situazioni familiari spesso irrisolvibili, ritrovare persone del proprio passato mai dimenticate o riservare storie a sorpresa a chi si ama. L’edizione si chiude in bellezza con la posta che coinvolge una delle cantanti più amate della musica italiana: Emma, protagonista qeusta sera di un’emozionante storia a sorpresa.

A recapitare gli inviti a partecipare quattro postini: Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Chiara Carcano e Andrea Offredi che in sella alle biciclette girano in lungo e in largo l’Italia e l’estero.

Il programma ideato e condotto da Maria De Filippi è prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset. Il format del programma è stato venduto dalla casa di produzione Fascino Pgt e da Mediaset in oltre 25 Paesi nel mondo. Firma la regia, Paolo Pietrangeli.

L'appuntamento con C'è Posta per Te è per stasera, sabato 12 marzo, a partire dalle 21.20 su Canale 5.