C'è Posta per Te: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di questa sera, sabato 5 marzo 2022

C'è Posta per Te: le anticipazioni e gli ospiti dell'ottava puntata.

Oggi, sabato 5 marzo 2022, torna il people show di Maria De Filippi e le emozionanti storie di C’è Posta per Te con il penultimo, imperdibile, appuntamento.

C'è posta per te: ospiti e anticipazioni dell'ottava puntata

Penultimo appuntamento con il programma del piccolo schermo più amato del sabato sera. Al centro dello studio, una grande busta divide il mittente dal destinatario e la conduttrice e ideatrice del people show più famoso della tv, Maria De Filippi, ha il ruolo da intermediario tra le due parti, spesso inconciliabili, e ne racconta tutti i dettagli con maestria e sensibilità cercando un punto d'incontro. Troviamo chi da anni non parla più con una persona cara, chi ricerca un primo amore di gioventù, chi vive incomprensioni con la sua famiglia ma anche chi vuole esprimere la propria gratitudine regalando un momento magico, grazie alle emozionanti sorprese e ai super ospiti che ogni settimana presenziano nel programma.

Questa settimana coinvolti in due storie, tre beniamini del pubblico in veste di regali eccezionali: i campioni della Nazionale e difensori della Vecchia Signora la Juventus Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci e lo chef stellato, Antonino Cannavacciuolo.

A recapitare gli inviti a partecipare quattro postini: Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Chiara Carcano e Andrea Offredi che in sella alle biciclette girano in lungo e in largo l’Italia e l’estero.

Il programma ideato e condotto da Maria De Filippi è prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset. Il format del programma è stato venduto dalla casa di produzione Fascino Pgt e da Mediaset in oltre 25 Paesi nel mondo. Firma la regia, Paolo Pietrangeli.

L'appuntamento con C'è Posta per Te è per stasera, sabato 5 marzo, a partire dalle 21.20 su Canale 5.