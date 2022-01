C'è Posta per Te: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di questa sera, sabato 22 gennaio

Anticipazioni TV

C'è Posta per Te: le anticipazioni e gli ospiti della terza puntata.

Oggi, sabato 22 gennaio, torna l’attesissimo people show di Maria De Filippi e le emozionanti storie di C’è Posta per Te.

Terzo, attesissimo appuntamento con il programma del piccolo schermo più amato del sabato sera. Come sempre, a farla da padrone sono le storie, i sentimenti, le emozioni delle persone che si rivolgono a C’è Posta per Te per chiedere aiuto, per trovare conforto e riuscire a trovare il coraggio di affrontare sia situazioni difficili sia per fare un regalo, una sorpresa o semplicemente per dire grazie ad un amico o a un proprio caro.

Storie uniche e commoventi raccontate con maestria, dolcezza e intelligenza dalla conduttrice più amata della tv.

Questa settimana in studio a regalare indimenticabili sorprese e momenti di gioia l’amatissimo e bellissimo attore Luca Argentero interprete principale dello straordinario successo della seconda edizione di Doc- Nelle tue Mani e leggenda del calcio italiano, Roberto Baggio.

A recapitare gli inviti a partecipare quattro postini: Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Chiara Carcano e Andrea Offredi che in sella alle biciclette girano in lungo e in largo l’Italia e l’estero.

Il programma ideato e condotto da Maria De Filippi è prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset. Firma la regia, Paolo Pietrangeli.

L'appuntamento con C'è Posta per Te è per stasera, sabato 22 gennaio, a partire dalle 21.20 su Canale 5.