C'è Posta per Te: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di questa sera, sabato 15 gennaio

C'è Posta per Te: le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata.

Oggi, sabato 15 gennaio, torna l’attesissimo l’appuntamento con Maria De Filippi e le emozionanti storie di C’è Posta per Te,.

Dopo l’eccellente esordio di sabato scorso, torna l’appuntamento più atteso della settimana in Tv: Maria De Filippi, in prime time su Canale 5, conduce la seconda puntata del people show dei sentimenti C’è posta per te. Chi sarà capace di perdonare e aprire la busta che al centro dello studio televisivo separa mittente e destinatario e metaforicamente simboleggia la distanza apparentemente incolmabile tra mariti e mogli, genitori e figli, amici, fidanzati, primi amori e parenti che il destino o le scelte di vita hanno separato?

Due sorprese speciali coinvolgono cinque grandi ospiti. L’affascinante attore turco Can Yaman e i quattro amatissimi giudici del talent show Tu Si Que Vales Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi.



Ecco le dichiarazioni del direttore di Canale 5, Giancarlo Sheri, dopo l'esordio della prima puntata che ha registrato 5.953.000 spettatori e il 29.2% di share.

"Maria De Filippi ha riportato il suo programma più iconico - C’è posta per te - nel sabato sera di Canale 5 e ancora una volta lo show, giunto alla 25esima edizione, ha conquistato tutto e tutti. Una bella serata di tv dedicata al valore e al potere dei sentimenti, governati con maestria ed empatia, sempre con rispetto, quando necessario con fermezza, da Maria De Filippi. Risultati che riempiono di soddisfazione, ottenuti anche grazie alle tante professionalità coinvolte, Fascino e Mediaset, che fanno il proprio lavoro con inesauribile passione. Bravi!"

A recapitare gli inviti a partecipare quattro postini: Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Chiara Carcano e Andrea Offredi che in sella alle biciclette girano in lungo e in largo l’Italia e l’estero.

L'appuntamento con C'è Posta per Te è per stasera, sabato 15 gennaio, a partire dalle 21.20 su Canale 5.