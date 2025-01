C'è Posta per Te: le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata, questa sera su Canale 5

Anticipazioni TV

Oggi, sabato 11 gennaio 2025, in prima serata su Canale 5, tornano le emozionanti storie di C'è Posta per Te, il people show condotto da Maria De Filippi.

Oggi, sabato 11 gennaio, in prima serata su Canale 5, torna C'è Posta per Te, l'imperdibile appuntamento del sabato sera con il people show di Maria De Filippi giunto alla sua ventottesima edizione.

Al via la ventottesima edizione di C'è Posta per Te: le anticipazioni sabato 11 gennaio

Non c’è emozione più grande che ritrovare qualcuno che amiamo dopo un allontanamento, una lite o un brutto scherzo del destino. La pace spesso è complicata, ma raggiungerla è una delle esperienze più positive che possiamo fare nella nostra vita. C’è Posta per Te da 26 anni ci ricorda il potere e l’importanza di perdonare, di dire “grazie”, di volersi semplicemente bene, di riconciliarsi.

Tra lacrime di commozione, grandi emozioni e tante risate, il programma ha raccontatonegli anni centinaia di storie d’amore, di ricongiungimenti familiari, di incontri inaspettati, situazioni sentimentali giunte al capolinea, storie complicate, relazioni osteggiate dalle famiglie, rapporti difficili tra fratelli e sorelle, storie di figli che si sono allontanati dai genitori, affetti mai dimenticati ma anche indimenticabili amori di gioventù e grandi

sorprese.

A narrare le vicende con delicatezza, rispetto e amorevolezza l’insostituibile conduttrice e ideatrice di questo format Maria De Filippi, sempre capace di instaurare un’empatia unica con i protagonisti e con il pubblico. Maria riesce nel difficile compito di mantenere un equilibrio da mediatrice, rispettando le ragioni di tutti e prendendo sempre a cuore ogni storia, che conosce nei minimi dettagli. Seguendo il fil rouge e il dipanarsi del racconto,

Maria mette a fuoco luci ed ombre di ogni vicenda, nella speranza che il metaforico “muro” delle distanze, rappresentato in studio da una grande busta, si apra per permettere ai protagonisti di incontrarsi di nuovo per riabbracciarsi e regalarci l’happy ending. Spesso i protagonisti delle storie chiedono di regalare un momento da sogno ad una persona a loro cara per ripagarla dell’affetto e del sostegno ricevuto. Lo fanno coinvolgendo il loro

beniamino, una star del cinema, il cantante del cuore, il calciatore della squadra preferita.

Due grandi regali in studio per la prima puntata, due volti amatissimi dello sport e dello spettacolo: l’attaccante della Juventus e della nazionale serba Dusan Vlahovic e il simpatico e amato chef stellato Antonino Cannavacciuolo.

A consegnare l’invito per partecipare al programma quattro postini: Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo, che in sella alle loro biciclette, affiancati dallo staff di redazione e produzione del programma, hanno l’importante e delicato compito di cercare i destinatari. Le consegne avvengono in Italia ma anche l’estero e così gli instancabili quattro oltrepassano i confini nazionali per portare a termine la propria missione.

L'appuntamento con C'è Posta per Te è per stasera, sabato 11 gennaio, a partire dalle 21.20 su Canale 5.