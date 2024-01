C'è Posta per Te: le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata, questa sera su Canale 5

Anticipazioni TV

Oggi, sabato 13 gennaio 2024, in prima serata su Canale 5, tornano le emozionanti, toccanti e coinvolgenti storie di C'è Posta per Te, il people show condotto da Maria De Filippi.

Maria De Filippi, conduttrice/storyteller per eccellenza, affronta vicende sentimentali piu’ o meno dolorose parlando al cuore delle persone con una straordinaria sensibilità. Il tratto che maggiormente la contraddistingue e’ il sapere ascoltare, l’attesa in silenzio che spesso racconta piu’ delle parole. La stessa attenzione viene messa nei momenti più leggeri, dove grazie a bellissime sorprese e regali o a incontri di amori del passato ci si diverte mettendo in gioco sentimentiraccontati con allegria ed ironia.

Lo staff della trasmissione consegna al destinatario della “posta” l’invito a partecipare al programma. Maria De Filippi incontra la persona che ha chiesto aiuto e conosce la sua vicenda prima, mentre incontra il destinatario solo se e quando entra in studio.

Maria nel raccontare le vicende instaura un’empatia unica con il suo pubblico, che attento ascolta il dipanarsi della storia e ne segue il fil rouge. Il destinatario, dopo aver ascoltato le parole del mittente, sceglie se aprire la grande busta che simbolicamente li separa.

Tra i protagonisti della prima puntata due inaspettati regali: l’eccellente conduttore e autore della televisione italiana: Paolo Bonolis, istrionico e brillante personaggio del piccolo schermo e tre attori protagonisti dell’imperdibile saga turca “Terra Amara” Murat Ünalmis (che interpreta Demir ) Melike İpek Yalova (che interpreta Müjgan ) e Uğur Güneş (nel personaggio di Ylmaz ).

Il programma che per 26 edizioni ha incollato davanti alla Tv milioni di telespettatori è da sempre incentrato su storie vere della gente comune. Storie appassionanti, commoventi, travolgenti, emozionanti, avvincenti e spesso anche divertenti che vedono protagonisti padri, madri, fratelli, sorelle, fidanzati, nonne, nonni ed amici che mandano la posta per cercare di ricucire una situazione che sembra irrisolvibile, per riallacciare relazioni perse da anni, per ritrovare una persona cara o un amore di gioventù, per dire semplicemente “grazie”, “ti amo” o “ti voglio bene”, parole che spesso nella vita di tutti giorni non si riescono a dire o non se ne ha il coraggio.

A consegnare la posta: Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo. Quattro postini che in sella alle loro biciclette girano per tutte le destinazioni nazionali e internazionali.

L'appuntamento con C'è Posta per Te è per stasera, sabato 13 gennaio 2024, a partire dalle 21.20 su Canale 5.