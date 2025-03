C'è Posta per Te, in onda stasera la nuova puntata: tra gli ospiti in studio Gigi D'Alessio

Anticipazioni TV

Stasera, sabato 1 marzo 2025, in prima serata su Canale 5, tornano le emozionanti storie di C'è Posta per Te, il fortunato e amatissimo people show condotto da Maria De Filippi.

Stasera, sabato 1 marzo 2025, su Canale 5 andrà in onda un nuovo ed emozionante appuntamento con C'è Posta per Te. In studio questa settimana due incredibili sorprese che vedranno protagonisti Gigi D'Alessio, celebre cantautore e produttore discografico, e Romelu Lukaku, calciatore della nazionale belga e attaccante del Napoli.

Ospiti e anticipazioni della nuova puntata di C'è Posta per Te

C'è Posta per Te torna in onda stasera, sabato 1 marzo 2025, su Canale 5 con una nuova e imperdibile puntata. Una serata davvero speciale all’insegna di emozioni e sorrisi, capace di appassionare e coinvolgere sia il pubblico in studio che quello a casa.

Nel nuovo appuntamento del fortunato people show dei sentimenti, Maria De Filippi guiderà nuove storie di ricongiungimenti familiari, rapporti sentimentali da ricostruire e vecchi amori mai dimenticati. Come sempre, il programma si propone di trasformare situazioni complesse in nuovi inizi, grazie alla sensibilità e all’empatia della conduttrice, che sa intercettare fragilità e desideri dei protagonisti. La sorpresa di stasera coinvolgerà il musicita e cantautore Gigi D'Alessio e il calciatore Romelu Lukaku.

A consegnare l’invito per partecipare al programma quattro postini: Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo, che in sella alle loro biciclette, affiancati dallo staff di redazione e produzione del people show dei sentimenti di Canale 5, hanno l’importante compito di cercare i destinatari delle lettere.

Un vero e proprio successo internazionale. Il format originale della trasmissione, capace di raccontare l’animo umano con profondità e leggerezza, è stato infatti esportato in oltre 24 nazioni tra cui: Spagna, Francia, Grecia, Germania, Portogallo, Libano, Turchia, Marocco, Tunisia, Argentina, Perù, Venezuela, Romania, Bulgaria, Belgio, Canada e USA.

L'appuntamento con C'è Posta per Te è per stasera, sabato 1 marzo 2025, a partire dalle 21.20 su Canale 5.