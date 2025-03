Anticipazioni TV

C'è Posta per Te, in onda stasera l'ultima puntata: tra gli ospiti in studio Gianni Morandi

Stasera, sabato 15 marzo in prima serata su Canale 5, andrà in onda l'ultimo imperdibile appuntamento di stagione di C'è Posta per Te, il people show dei sentimenti di Maria De Filippi.