Bruno Barbieri - 4 Hotel: Stasera su Sky Uno e in Streaming su NOW, la sfida approda a Genova, la "Signora del Mare"

Bruno Barbieri torna in Liguria e stavolta fa meta a Genova. La seconda tappa di Bruno Barbieri – 4 Hotel ci porterà alla scoperta degli hotel tra i "carrugi" della "Signora del Mare". L’appuntamento è su Sky Uno e in Streaming solo su NOW

Il viaggio di Bruno Barbieri – 4 Hotel continua stasera, domenica 15 settembre 2024. La seconda tappa della gara tra gli albergatori italiani va in onda su Sky – su Sky Uno alle ore 21.15 – e in Streaming solo su NOW .

Nel secondo episodio della nuova stagione, Bruno Barbieri approda a Genova e comincia la sua ricerca delle strutture alberghiere migliori in una città affascinante e intrigante, la cui anima si racconta soprattutto tra i suoi “carrugi”, dove sono più evidenti sia la tradizione della storia sia il rinnovamento degli ultimi decenni. Ma scopriamo insieme tutte le Anticipazioni di questo nuovo appuntamento con la sfida dell’hôtellerie italiana.

Bruno Barbieri – 4 Hotel: Bruno Barbieri arriva a Genova per la seconda tappa della sfida

Bruno Barbieri arriva a Genova per la seconda tappa del suo 4 Hotel. La “Signora del mare” e le sue strutture alberghiere saranno le protagoniste del nuovo appuntamento con la sfida dell’hôtellerie italiana. Bruno Barbieri e i quattro albergatori dovranno giudicare le strutture in gara sia per lo stile che per l’accoglienza,

Come sempre la competizione vedrà quattro albergatori contendersi il titolo di miglior hotel per la propria struttura; si presenteranno con il proprio hotel – ognuno diverso sia per categoria che per fascia di prezzo - e punteranno sul proprio fascino e la propria peculiarità.

Tutti e quattro gli sfidanti dovranno giudicare i propri avversari in base a quattro categorie: location, camera, colazione, servizi, prezzo. Il risultato della votazione rimarrà segreto sino al tavolo del confronto e i voti di Barbieri, che verranno svelati solo durante le ultime battute della puntata, potranno ribaltare o confermare la classifica. Grande importanza avranno le scelte ecosostenibili compiute dagli albergatori. L’attenzione è al green è ormai diventata un must di 4 Hotel e di Bruno Barbieri, sempre più deciso a combattere affinché vengano rispettate le regole del rispetto all’ambiente.

Bruno Barbieri – 4 Hotel: ecco chi sono le 4 strutture di Genova in gara il 15 settembre 2024

Scopriamo insieme chi sono i quattro sfidanti della seconda tappa di Bruno Barbieri - 4 Hotel:

L’ Hotel Astoria : Ruggero è il direttore dell’hotel situato all’interno di un palazzo del 1870 , vicino alla stazione di Brignole . L’albergo è uno dei più antichi di Genova ed è nato per accogliere la borghesia dell’epoca in viaggio. Ruggero è di origini siciliane e ha sempre avuto la passione per il mondo dell’hôtellerie e oggi è un direttore innamoratissimo della struttura che dirige. La struttura dell’Astoria è imponente ed è stato ristrutturato da poco , nel 2020. Grazie alla ristrutturazione gli ambienti interni del palazzo hanno ricevuto un’aria più elegante e di grande confort. Le camere sono in tutto 70 e hanno ambienti molto luminosi, con grandi finestre sia nelle stanze che nella maggior parte dei bagni;

Bruno Barbieri – 4 Hotel: ecco quali sono le prossime tappe

Bruno Barbieri continuerà il suo viaggio in un’altra tappa in Sardegna, a Cagliari, poi continuerà nella zona del Lago di Bolsena, in provincia di Viterbo, nella Riviera del Brenta, poco lontano da Venezia, a Napoli, nel Valdobbiadene e in Trentino.

Bruno Barbieri - 4 Hotel va in onda ogni domenica sera su Sky e in Streaming solo su NOW.