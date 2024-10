Bruno Barbieri - 4 Hotel: ecco chi ha vinto la settima sfida tra le colline di Vaddobiadene

Anticipazioni TV

La settima sfida di Bruno Barbieri è andata in onda ieri su Sky Uno e in Streaming solo su NOW e si è svolta tra le colline del Valdobbiadente. Ma chi ha vinto la penultima tappa della gara dell'hôtellerie italiana tra l’Azienda Agricola Calronche, la Roggia dei Cedri, la Dolza e il Relais Althea? Scopriamolo.

Bruno Barbieri – 4 Hotel è arrivato nelle colline del Valdobbiadene per la settima tappa del suo viaggio alla scoperta dell’offerta dell’hôtellerie italiana. Nella puntata andata in onda ieri, domenica 20 ottobre 2024 su Sky e in Streaming solo su NOW, quattro albergatori si sono sfidati a suon di agriturismi e relais country, in una gara che non ha disdegnato frecciatine sin dalla prima visita. Ma chi ha vinto tra l’Azienda Agricola Calronche, la Roggia dei Cedri, La Dolza e il Relais Althea? Scopriamolo insieme.

Bruno Barbieri – 4 Hotel: la settima tappa è tra le colline del Valdobbiadene

Bruno Barbieri è tornato in Veneto e per la settima tappa della nuova edizione di 4 Hotel è giunto tra le colline del Valdobbiadene, immerse tra la natura, il relax e i pregiati vigneti. È stata una gara particolarmente tesa. Tutti i concorrenti si sono rivelati degli attenti osservatori ai dettagli e non sono mancati commenti anche piuttosto spinosi. Sono volate critiche ai prezzi, a volte considerati eccessivi o altre volte troppo bassi – e strategici – per l’offerta proposta. Anche sulle colazioni non sono state spese belle parole. L’ultima coccola prima del check-out è stata a volte ritenuta scarsa altre volte troppo abbondante, tanto da provocare sprechi. Non è piaciuto neanche, in alcuni casi, lo stretto contatto con la natura e gli animali, considerato da uno degli albergatori persino eccessivo. Buone tutte le attività offerte dalle strutture in gara, che hanno spinto alcuni albergatori a volerle riproporre nei loro hotel.

Tutto questo ha portato a un tavolo di confronto che ha svelato votazioni basse e deludenti. Bruno Barbieri ha voluto invece testare la capacità di tutti gli albergatori di accontentare un ospite dalle varie allergie durante la colazione. Il test è stato superato praticamente da ogni concorrente, chi più chi meno brillantemente. Ma chi ha vinto tra l’Azienda Agricola Calronche, La Roggia dei Cedri, La Dolza e il Relais Althea?

Bruno Barbieri – 4 Hotel: ecco chi ha vinto la settima tappa tra le colline del Valdobbiadene

La settima tappa di Bruno Barbieri – 4 Hotel è stata vinta dalla Roggia dei Cedri. Bruno Barbieri ha confermato la classifica provvisoria ottenuta dopo il confronto finale e ha ritenuto il progetto di Alberto molto innovativo e ha considerato la sua idea una delle strade più interessanti da percorrere per il futuro dell'hôtellerie italiana.

Ecco la classifica finale:

La Roggia dei Cedri

l’Azienda Agricola Calronche

La Dolza

Relais Althea

Bruno Barbieri – 4 Hotel: ecco dove si svolgerà l'ultima sfida tra gli albergatori italiani

L'ultima sfida di Bruno Barbieri - 4 Hotel arriverà domenica 27 ottobre 2024 e si svolgerà in Trentino.

Bruno Barbieri - 4 Hotel va in onda ogni domenica sera su Sky e in Streaming solo su NOW.