Bruno Barbieri - 4 Hotel: ecco chi ha vinto la seconda sfida tra gli hotel di Genova, la "Signora del Mare"

Vediamo cosa è successo nella seconda puntata di Bruno Barbieri - 4 Hotel, che ha fatto tappa a Genova, la "Signora del Mare".

La seconda puntata di Bruno Barbieri – 4 Hotel, andata in onda ieri sera, domenica 15 settembre 2024, su Sky Uno alle ore 21.15, è stata una vera e propria guerra tra centro storico di Genova e zona balneare vicino a Boccadasse. I quattro albergatori in sfida si sono dati battaglia sino all’ultimo, con votazioni molto pesanti soprattutto su colazione e camera.

Ma cosa è successo nel dettaglio nella seconda tappa del viaggio di Barbieri nell'hôtellerie italiana? Scopriamolo insieme

Bruno Barbieri – 4 Hotel: a Genova si scaldano gli animi degli albergatori

La seconda tappa di Bruno Barbieri – 4 Hotel ci ha portato alla scoperta degli hotel di Genova, la “Signora del Mare”. 4 Hotel, con i loro rispettivi albergatori, hanno partecipato alla sfida nella città detta La Superba e si sono dati battaglia sino all’ultimo. Sia durante la puntata sia alla fine, al tavolo del confronto, non sono mancate frecciatine e battute al vetriolo, tutte motivate dai voti alcune volte davvero molto bassi. In gara c’erano: L’Hotel Astoria di Ruggero, Il Giardino di Albaro di Raffaella, il Rex Hotel Residence di Maria Chiara e La Superba di Stefano.

Durante la puntata Bruno e gli albergatori hanno notato molti dettagli nelle strutture dei propri avversari. Sono stati giudicati negativamente sia il minimalismo assoluto, la mancanza dell’insonorizzazione della struttura così come gli spazi angusti, soprattutto nei bagni. Apprezzatissimi, soprattutto da Barbieri, la focaccia con la cipolla inzuppata nel cappuccino, durante la prima colazione ma anche la prontezza degli albergatori nel correre nelle stanze dei propri clienti, per risolvere i problemi riscontrati durante il soggiorno.

Bruno Barbieri dopo aver brandito la lampada a UV come una spada della verità, nella prima puntata, ha sfoderato un fonometro per misurare i decibel del rumore nelle stanze degli hotel. D’altronde Barbieri ne sa una più del diavolo!

Bruno Barbieri – 4 Hotel: ecco chi ha vinto la sfida a Genova

La seconda puntata di Bruno Barbieri – 4 Hotel è stata vinta da Ruggero con il suo Hotel Astoria. È nella struttura a due passi dalla stazione Brignole che Barbieri ha respirato la vera Genova ma anche apprezzato l’assenza di plastica nell’hotel La Superba di Stefano. Ecco la classifica finale della seconda sfida:

L’Hotel Astoria di Ruggero Il Giardino di Albaro di Raffaella La Superba di Stefano Il Rex Hotel Residence di Maria Chiara

Bruno Barbieri – 4 Hotel: ecco quali sono le prossime tappe

Bruno Barbieri continuerà il suo viaggio in un’altra tappa in Sardegna, a Cagliari, poi continuerà nella zona del Lago di Bolsena, in provincia di Viterbo, nella Riviera del Brenta, poco lontano da Venezia, a Napoli, nel Valdobbiadene e in Trentino.

Bruno Barbieri - 4 Hotel va in onda ogni domenica sera.