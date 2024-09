Bruno Barbieri - 4 Hotel: ecco chi è il vincitore della terza sfida sul Lago di Bolsena

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa è successo nella terza puntata di Bruno Barbieri - 4 Hotel e chi ha vinto la sfida tra gli albergatori del Lago di Bolsena. L'appuntamento con 4 Hotel è sempre su Sky e in streaming, in esclusiva, su NOW.

La terza tappa di Bruno Barbieri – 4 Hotel ci ha portato sul Lago di Bolsena, nella provincia di Viterbo. La puntata in onda su Sky e in Streaming solo su NOW, è stata caratterizzata da una gara tra strutture una diversa dall’altra ma unite dall’amore per il territorio che le circonda e per il lago che fa da sfondo alle loro attività. Ma chi si è portato a casa la vittoria tra Le Perseidi, il Lako Hostel, l’agriturismo Il Tesoro e l’agriturismo olistico La Valle dei Calanchi? Scopriamolo insieme.

Bruno Barbieri – 4 Hotel: la terza tappa si è svolta sul Lago di Bolsena

Il Lago di Bolsena ha fatto da sfondo alla terza tappa di Bruno Barbieri – 4 Hotel. Nella puntata in onda su Sky e in Streaming solo su NOW, si sono sfidate quattro strutture, tutte diverse e non proprio classificabili come hotel. Si è infatti passati da glamping, agli agriturismi, passando per un ostello di “nuova generazione”. La gara si è svolta senza grandi scorrettezze anche se durante il confronto finale non sono mancate critiche ai voti finali, come in ogni puntata. Gli albergatori hanno sicuramente apprezzato le novità che i loro colleghi hanno portato nel mondo dell’hôtellerie e Bruno Barbieri ha lodato alcune accortezze nell’ostello di Elena.

Non è piaciuta invece l’eccessiva plastica trovata in una delle strutture ma neanche la mancanza di privacy. Buone impressioni invece per le attività offerte da ciascuno dei concorrenti. Ma chi ha vinto?

Bruno Barbieri – 4 Hotel: ecco chi ha vinto la terza tappa

Il vincitore della terza tappa di Bruno Barbieri – 4 Hotel è Il Tesoro di Rita, in testa anche nella classifica provvisoria. Bruno Barbieri ha apprezzato l’anima e l’energia che si respira nell’agriturismo. Ecco la classifica finale:

Il Tesoro, di Rita Le Perseidi, di Emanuele Il Lako Hostel, di Elena La Valle dei Calanchi, di Valeriano

Bruno Barbieri – 4 Hotel: ecco quali sono le prossime tappe

Bruno Barbieri continuerà il suo viaggio in un’altra tappa in Sardegna, a Cagliari, poi continuerà nella Riviera del Brenta, poco lontano da Venezia, a Napoli, nel Valdobbiadene e in Trentino.

Bruno Barbieri - 4 Hotel va in onda ogni domenica sera su Sky e in Streaming solo su NOW.