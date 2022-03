Brave and Beautiful prossimamente su Canale 5: tutto quello che c'è da sapere sulla Seconda Stagione della Soap Turca...

Anticipazioni TV

La Soap turca Brave and Beautiful torna prossimamente su Canale 5 con la seconda stagione. Scopriamo Trama, Cast e Anticipazioni del nuovo Capitolo dedicato alla storia d'amore tra Cesur e Suhan.

La seconda stagione di Brave and Beautiful sbarca prossimamente su Canale 5. Dopo il primo capitolo andato in onda nell'estate del 2021, Cesur e Suhan, i due protagonisti della serie tv turca interpretata da Kıvanç Tatlıtuğ e Tuba Büyüküstün, stanno per tornare con la loro storia d'amore ostacolata dalle ostilità delle loro famiglie.

Brave and Beautiful: Ecco dove eravamo rimasti...

Nell'ultima puntata andata in onda venerdì 10 settembre, dopo l'operazione, Tahsin Korludag chiede a Korhan e al fidato Salih di rimanere in ospedale per la notte. Rimasti soli, Tahsin chiede al figlio dove fossero finiti tutti mentre veniva rapito da Cesur e perché Adalet non fosse andata a cercarlo. Ormai sospetta persino della moglie, tanto che chiede a Korhan di contare il numero di fucili presenti in casa. Suhan si reca all'officina di Rifat, più che altro in cerca di una persona con cui sfogarsi. Dalle telecamere di sorveglianza, Cesur la vede e chiama subito Rifat per sapere il motivo della visita di Suhan. Cahide si confronta con Bulent riguardo a Hulya: ora che è davvero incinta, dovrebbe allontanarla e trovare un modo per disfarsene definitivamente. Vengono interrotti da una chiamata di Banu e Cahide intuisce che i due sono sempre più vicini. Dopo l'incontro con Rifat, Suhan decide di passare la notte a Nisantasi; la mattina dopo, Hulya, avendo chiavi e codice di sicurezza riesce ad entrare. In seguito all'aggressione subita da Suhan, Cesur vuole portarla via dalla casa di Nisantasi, ma lei si rifiuta. Non si fida più di lui e decide di porre fine al loro matrimonio. Cesur non è d'accordo e strappa le carte che gli presenta l'avvocato di Suhan. Adalet incontra suo fratello Riza in carcere. Riza cerca di convincerla a testimoniare contro Tahsin, promettendole una vita libera. Tahsin viene dimesso dall'ospedale e Korhan decide di portarlo nel posto in cui sono stati uccisi il direttore dell'orfanotrofio e Hasan. Giunti sul posto, confessa al padre che quella sera aveva visto tutto. Mentre Tahsin cerca di giustificarsi, arrivano Cesur e Suhan. Tahsin è disposto a raccontare tutto a Cesur a patto che Suhan mantenga la promessa che gli aveva fatto: divorziare da Cesur.

Brave and Beautiful: Trama e Cast della Soap prossimamente in onda su Canale 5 con la Seconda Stagione

La seconda stagione di Brave and Beautiful andrà in onda prossimamente su Canale 5. Tutte le puntate del Primo Capitolo sono disponibili in streaming on demand sul portale Mediaset Infinity. Per chi se le fosse perse, raccontiamo brevente la trama: dopo una lunga assenza, Cesur Alemdaroglu ritorna al suo piccolo paese d'origine non lontano da Istanbul per vendicarsi di Tahsin Korludag, Tamer Levent, nemico giurato della sua famiglia. Ma il piano di vendetta di Cesur, benché congegnato nei minimi dettagli, ha tralasciato una variabile tanto pericolosa quanto imprevedibile: l'amore. Cesur infatti si innamorerà della bella Sühan, ma il loro legame sarà tanto forte quanto contrastato.

Nel cast ritroveremo l'attore e modello Kıvanç Tatlıtuğ, nel ruolo del protagonista maschile Cesur Alemdaroğlu. Dopo una carriera da modello affermato, Kıvanç si è fatto strada anche nel mondo della televisione e del cinema. Tuba Büyüküstün darà invece, ancora una volta il volto alla protagonista femminile Sühan Korludağ. L'attrice ha ricevuto due nomination agli Emmy Awards, la seconda nomination è arrivata proprio per il suo ruolo in Cesur ve Güzel (titolo originale di Brave and Beautiful). Nel 2017, ha recitato nel film Rosso Istanbul diretto da Ferzan Ozpetek. Nel cast sono presenti anche Tamer Levent, Erkan Avci, Serkan Altunorak, Sezin Akbasogullari, Devrim Yakut.