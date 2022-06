Brave and Beautiful Anticipazioni: Korhan viene brutalmente assassinato! Ecco chi lo uccide…

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Brave and Beautiful, provenienti dalla Turchia. Korhan viene ucciso, Suhan rapita e immobilizzata.

Nuovi clamorosi colpi di scena ci attendono nelle puntate di Brave and Beautiful, presto in onda su Canale5. Le Anticipazioni sulla soap turca ci rivelano che Korhan riuscirà a fare pace con il padre Tashin e la moglie Cahide, ma non potrà godersi il bel momento. Qualcuno, infatti, ucciderà Korhan a sangue freddo, rapendo poi la sorella Suhan e trasportandola in un luogo segreto, dove Cesur non riuscirà a trovarla tanto facilmente.

Korhan perdona Cahide nelle nuove puntate di Brave and Beautiful

Korhan è in lite con il padre Tashin e con la moglie Cahide, ma le cose stanno per cambiare. Tashin chiede al figlio di parlare e lo implora di perdonarlo per essere stato un pessimo padre per lui, dando a Korhan una nuova pace nel cuore. Il fratello di Suhan si reca in ospedale dopo che Cahide ha partorito e, vedendola con il figlio in braccio e sapendo ormai che non è stata lei a tentare di avvelenare Suhan come Banu ha tentato di far credere, Korhan perdona anche la moglie e concede al loro matrimonio una seconda occasione. Con l’animo più leggero, Korhan si reca presso la fattoria di Suhan, proprio mentre quest’ultima sta cercando di convincer Cesur a non incontrare Riza da solo.

Anticipazioni Brave and Beautiful: Korhan protegge Suhan

Dopo aver rimesso ordine nella sua vita Korhan raggiunge la fattoria di Cesur trovando Suhan sconvolta. Dopo aver avuto dubbi sulla morte di Riza, Cesur ha contattato il suo nemico e ha deciso di incontrarlo da solo per risolvere una volta per tutte la questione. Per consolare Suhan, Korhan le mostra una foto di se stesso insieme a Cahide e alla loro figlia, facendole capire di aver finalmente fatto pace con la moglie. Mentre i due fratelli si abbracciano per la gioia, Riza fa il suo ingresso a sorpresa e, dopo aver ucciso a sangue freddo le guardie della fattoria, mette sotto tiro Suhan. Così, per difendere la sorella, Korhan si becca un colpo in pieno petto.

Brave and Beautiful Anticipazioni: Riza rapisce Suhan

Mentre raggiunge il luogo dell’incontro e non riesce a trovare Riza da nessuna parte, Cesur riceve una chiamata da Suhan. La donna è terrorizzata, avendo appena visto il fratello morire sotto i propri occhi, e urla chiamando il nome di Cesur. Riza prende posto alla cornetta e annuncia di aver intenzione di far sparire Suhan per sempre! Ore dopo Suhan si sveglia sul pavimento in una stanza squallida, la sua gamba è incatenata al pavimento e la testa le fa malissimo. Dove l’avrà portata Riza? Cesur, questa volta, riuscirà a salvarla?

Brave and Beautiful va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.45.