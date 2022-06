Brave and Beautiful Anticipazioni 21 giugno 2022: Cesur compie un'impresa eroica!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda martedì 21 giugno 2022 su Canale 5 rivelano che l'Alemdaroglu riesce a salvare il figlio di Banu, rapito da Riza!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda il 21 giugno 2022, alle 16.45, Cesur e Rifat trovano il piccolo Omer e lo portano in salvo. Inoltre, il protagonista consegna al procuratore il complice di Riza, il quale si prepara a collaborare con la polizia.

Brave and Beautiful Anticipazioni: Banu confessa...

Cesur ha finalmente scoperto chi ha tentato di avvelenare Suhan, contaminando la sua acqua: non sono stati né Bulent né Cahide, bensì Banu. Il ragazzo è sconvolto: non avrebbe mai e poi mai pensato che la sua amica fosse capace di compire un gesto simile, per giunta ai danni di una persona a lui così cara. Tuttavia, Banu aveva una spiegazione: l'avvocatessa si è giustificata con l'Alemdaroglu e con la Korludag rivelando loro che si è vista costretta a farlo, perché Riza ha rapito il suo bambino, Omer. Il protagonista, ora, sa perfettamente che cosa fare...

Cesur salva Omer, nelle Anticipazioni del 21 giugno 2022 di Brave and Beautiful

Per quanto Cesur sia arrabbiato con Banu, e per quanto sia profondamente deluso dal suo comportamento, non ha alcuna intenzione di permettere che un ragazzino innocente paghi le conseguenze delle scelleratezze degli adulti. Dunque, nonostante la rossa abbia rischiato di far abortire sua moglie, il giovane ha deciso che salverà Omer: è giusto che quest'ultimo riabbracci Banu, sua madre. Grazie all'aiuto di Rifat, suo amico ed ex poliziotto, l'Alemdaroglu riesce nell'impresa: trova il nascondiglio in cui Riza teneva legato Omer e lo libera!

Brave and Beautiful Anticipazioni: Cesur consegna il complice di Riza alla polizia!

Oltre a salvare la vita al figlioletto di Banu, il protagonista si dimostra anche in grado di rintracciare il complice di Riza. Una volta trovato l'uomo, Cesur lo consegna al procuratore Serhat. Il malvivente in questione viene messo sotto torchio, e, alla fine, non gli resta altra scelta: deve cedere ed acconsentire a collaborare con la polizia per aiutare gli agenti ad incastrare Riza!

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.45.