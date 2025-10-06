TGCom24
Blanca 3: stasera su Rai 1 la seconda puntata della serie con Maria Chiara Giannetta, fra gelosie e partenze

Questa sera in prima serata su Rai 1 arriva la seconda puntata della terza stagione della serie con protagonista Maria Chiara Giannetta. Un nuovo caso porta la consulente della polizia nella prigione dov'è rinchiusa sua madre, che saprà darle dei giusti consigli di vita.

Questa sera, in prima serata su Rai 1, torna Blanca, la consulente della polizia non vedente che risolve brillantemente casi nella città di Genova aiutata dal suo cane-guida e dall'affascinante collega poliziotto Michele Liguori, di cui è non tanto segretamente innamorata. Siamo arrivati alla terza stagione della serie e questa volta dietro alla macchina da presa c'è il giovane Nicola Abbatangelo. Nel cast figurano, accanto a Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno, anche Enzo Paci, Ugo Dighero, Federica Cacciola, Michela Cescon e Sara Ciocca, a cui si aggiungono le new entry Domenico Diele e Matilde Gioli.

Prodotta da Matilde e Luca Bernabei, Blanca è una produzione Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction. Le serate saranno 6, e a scrivere le puntate sono stati Mario Ruggeri e Alessandro Sermoneta.

Blanca 3: dove eravamo rimasti?

Nella prima puntata della terza stagione di Blanca, abbiamo trovato la protagonista alle prese con un lutto difficile da elaborare. Linneo, il suo cane-guida, purtroppo non c'è più, e al suo posto è arrivato un cane simpaticissimo e pasticcione a cui la donna proprio non è riuscita ad affezionarsi, tanto da chiamarlo semplicemente Cane 3. A rattristare Blanca è anche il rifiuto da parte di Liguori, che le ha preferito un'altra donna. Come se non bastasse, Lucia è partita, e la nostra eroina si è sentita per la prima volta veramente sola. Sempre nella puntata iniziale della serie è stata ritrovata senza vita sulla spiaggia una giovane suora di nome Valya. Probabilmente è stata uccisa altrove e trascinata in riva a mare, ma al convento dove alloggiava nessuno è stato in grado di dire nulla su di lei. In realtà la vittima era una finta suora che veniva dall’Ucraina e che aveva partorito un bambino che le era stato subito tolto perché morto. Mentre Blanca e Liguori indagavano, si sono imbattuti in un uomo di nome Domenico Falena che è stato legato sentimentalmente a Vanya. È un enigmatico e affascinante contractor che lavora per un’agenzia di sicurezza navale genovese. Mentre Bacigalupo e Liguori lo credevano colpevole, Blanca ha avuto la certezza di potersi fidare di lui e i due sono diventati prima amici e poi più che amici, con il risultato che, tempo dopo, Blanca ha fatto un test di gravidanza che è risultato positivo. Invece di dirlo a Domenico, la consulente della polizia ha deciso di tenere per sé il segreto. Nel frattempo la fidanzata di Domenico ha chiesto al poliziotto di trasferirsi a Roma con lei. Domenico al principio ha accettato la proposta, ma poi ha capito che il suo posto è a Genova accanto a Blanca. Si è reso anche conto di essere innamorato della collega, ma, vedendola insieme a Domenico, ha fatto un passo indietro, scoprendosi però molto geloso.

Blanca 3: Anticipazioni della seconda puntata

La seconda puntata della terza stagione di Blanca si intitola Il Genovese e vede Blanca e Liguori impegnati a investigare sulla morte di una psicologa del carcere Marassi. Blanca nel frattempo è in crisi e si interroga sul suo futuro. Eva Faraldi, la responsabile dell’agenzia di sicurezza per cui lavora Domenico, gli assegna una nuova missione lontana da Genova. Questo non placa la gelosia di Liguori, rendendo ancora più evidenti i suoi sentimenti per Blanca. La giovane donna, sempre più incerta, trova le risposte che cerca dopo un incontro inaspettato in carcere con sua madre Nadia.

