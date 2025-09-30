Blanca 3: ottimi ascolti per l'esordio della terza stagione della serie, diretta a suon di musica da Nicola Abbatangelo

Anticipazioni TV

Grande debutto ieri, su Rai 1 in prima serata, per la terza stagione di Blanca, che porta la firma di un nuovo regista. Si chiama Nicola Abbatangelo, che conosciamo per The Land of Dreams. Altra novità di quest'anno è il cane-guida di Blanca, per il momento chiamato Cane 3.

Ieri sera, in prima serata su Rai 1, è andata in onda la prima puntata della terza stagione di Blanca. La sfida, in termini di ascolti, era con Il Grande Fratello, ma la serie con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno ha avuto la meglio, perché l'episodio introduttivo Cane 3 è stato seguito da 3.806.000 spettatori, pari al 23% di share. Il reality di Canale 5, invece, ha registrato 2.813.000 spettatori, con il 20.4% di share.

Nicola Abbatangelo e Ronda

Nella nuova stagione di Blanca sono cambiati il regista e il cane attore che interpreta il cane-guida di Blanca.

A dirigere le 6 puntate di Blanca 3 è stato Nicola Abbatangelo, che dopo una serie di cortometraggi ha esordito nella regia di un lungometraggio nel 2022. Il film era The Land of Dreams, un musical ambientato nella New York degli anni '20 e interpretato da Caterina Shulha, George Blagden e Stefano Fresi. Abbatangelo ha poi firmato 6 episodi di Doc - Nelle tue mani ed infine gli è stata affidata una stagione di Blanca nella quale vedrete, accanto ai tanti casi brillantemente risolti dalla consulente della polizia e dal suo collega Liguori, l'amore in tante declinazioni. Abbatangelo, ovviamente, non ha snaturato lo spirito della serie, ma avendo la passione per la musica, l'ha portata sul set di Blanca 3. Lui stesso lo ha raccontato poco tempo fa alla stampa. Era il giorno della grande manifestazione contro il genocidio di Gaza, e la politica non poteva non fare capolino nelle parole del regista:

Blanca ha un mondo interiore potentissimo e ha un mondo esteriore intorno a lei. Abbiamo anche la libertà di poterci esprimere attraverso "le camere nere", come le chiamiamo noi, e quindi il mio lavoro è anche concepire le scene della serie come se fossero delle coreografie, perché penso che la vita in qualche modo sia una grande coreografia, il che non vuol dire che debba essere tutto perfettamente coordinato. Anzi, quando c'è qualcosa che stona, si tratta di un segnale espressivo importante. Maria Chiara mi ha visto molte volte utilizzare la musica sul set e anche creare delle musiche diverse che magari non sono nemmeno andate nella serie, ma che servono per far percepire al mondo la vita. Io sono un grande appassionato di musical. Tornando al tema di oggi, e cioè la manifestazione contro Gaza, Les Misérables è uno dei miei grandi amori, e penso che il popolo, quando vuole ribellarsi e non trova le parole, canta, e quel canto diventa uno soltanto e appartiene a tutti. È questo che cerco di ottenere più o meno in tutti i miei progetti.

Come avete notato ieri sera, Linneo non c'è più, e così Blanca si è trovata a lasciarsi aiutare da un nuovo cane-guida, che ha chiamato Cane 3. Premesso che Fiona, che "interpretava" Linneo, non è morta, come lei anche Ronda è femmina, ma ha un carattere completamente diverso dall'animale di cui ha preso il posto. A parlarne è ancora Nicola Abbatangelo:

Ronda è un cane "che vuole essere voluto bene”, e questo vale sia per la storia che sul set. Posso rivelarvi che nella serie avremo 4 ciak che sono assolutamente veri. il disastro che Ronda combinava sul set l'abbiamo lasciato nelle puntate, quindi Ronda è un cane molto "vero". Ciò ha una grande importanza, perché Cane 3 si impone a Blanca, e anche a Liguori in realtà, perché Liguori ha il cuore tenero. Ma Ronda, più di ogni altra cosa, è un cane che non molla in quanto a fedeltà.

La seconda puntata di Blanca 3 andrà in onda lunedì 6 ottobre, sempre in prima serata, su Rai 1. Non perdetela!