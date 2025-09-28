TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | Blanca 3: la nostra intervista ai protagonisti Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno
Schede di riferimento
Maria Chiara Giannetta
Maria Chiara Giannetta
Giuseppe Zeno
Giuseppe Zeno
Anticipazioni TV

Blanca 3: la nostra intervista ai protagonisti Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno

Carola Proto

Domani sera, su Rai 1 in prima serata, torna la serie Blanca, arrivata alla terza stagione. In 6 appassionanti puntate accadranno tantissime cose, la maggior parte impreviste. Sono cambiati e cambieranno anche Blanca e Michele Liguori, come ci hanno raccontato Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno.

Blanca 3: la nostra intervista ai protagonisti Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno

Con sei serate piene di mistero, azione e romanticismo, la terza stagione di Blanca prende il via domani sera in prima serata su Rai 1. Già la prima puntata, e lo scoprirete solo vedendola perché noi non intendiamo svelarvi nulla, vi riserverà una mega sorpresa, tanto che sarà difficile aspettare una settimana per gustare la seconda. Ma la vita, si sa, è fatta di attese, e per ingannare le ore che vi separano da domani, abbiamo pensato di mostrarvi un'intervista che abbiamo fatto ai protagonisti della serie. Parliamo di Maria Chiara Giannetta, che interpreta Blanca, e di Giuseppe Zeno, che fa la parte di Michele Liguori, il poliziotto di cui la nostra eroina è innamorata. I due attori ci hanno parlato del mood dei nuovi episodi, in cui Blanca è triste perché ha perso Linneo, che è stata per tanti anni il suo cane-guida. La giovane donna si sente inoltre smarrita, perché Liguori le ha preferito la sofisticata e non simpaticissima Veronica. Blanca ha difficoltà a dare un senso alle sue giornate e perfino alle scelte che ha fatto, ma accanto ai casi che di volta in volta dovrà risolvere, avrà un'indagine "trasversale" che, per fortuna, la terrà impegnata.

La terza stagione di Blanca è diretta da Nicola Abbatangelo e nel cast, accanto a una serie di vecchie conoscenze, come Enzo Paci nei panni del Vicequestore Bacigalupo e Sara Ciocca nel ruolo di Lucia, ospita volti nuovi, a cominciare da Domenico Diele e Matilde Gioli.
Prodotta da Matilde e Luca Bernabei e scritta da Mario Ruggeri e Alessandro Sermoneta, Blanca 3 è una produzione Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Maria Chiara Giannetta
Maria Chiara Giannetta
Giuseppe Zeno
Giuseppe Zeno
Carola Proto
  • Giornalista specializzata in interviste
  • Appassionata di cinema italiano e commedie sentimentali
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
La Promessa Anticipazioni 29 settembre 2025: Jana e Manuel salvati da due dolci sconosciuti!
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 29 settembre 2025: Jana e Manuel salvati da due dolci sconosciuti!
Ballando con le Stelle, Paolo Belli da co-conduttore a ballerino: “All’inizio volevo scappare”
news VIP Ballando con le Stelle, Paolo Belli da co-conduttore a ballerino: “All’inizio volevo scappare”
La forza di una donna Anticipazioni 29 settembre 2025: Hatice riporta Sirin a casa, ma se ne pente!
anticipazioni TV La forza di una donna Anticipazioni 29 settembre 2025: Hatice riporta Sirin a casa, ma se ne pente!
Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 29 settembre 2025: Enrico sempre più in ansia, le bugie lo stanno distruggendo!
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 29 settembre 2025: Enrico sempre più in ansia, le bugie lo stanno distruggendo!
Grande Fratello: Mauro Marin condannato per percosse
news VIP Grande Fratello: Mauro Marin condannato per percosse
Forbidden Fruit Anticipazioni 29 settembre 2025: Caner ed Emir in pericolo di vita!
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni 29 settembre 2025: Caner ed Emir in pericolo di vita!
Amici 25, al via oggi su Canale 5 la nuova edizione: Daniele Doria e Simona Ventura tra gli ospiti in studio
anticipazioni TV Amici 25, al via oggi su Canale 5 la nuova edizione: Daniele Doria e Simona Ventura tra gli ospiti in studio
Beautiful Anticipazioni Puntata del 29 settembre 2025: Bill vuole la verità su Luna e non si tirerà indietro!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 29 settembre 2025: Bill vuole la verità su Luna e non si tirerà indietro!
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV