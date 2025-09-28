Blanca 3: la nostra intervista ai protagonisti Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno

Anticipazioni TV

Domani sera, su Rai 1 in prima serata, torna la serie Blanca, arrivata alla terza stagione. In 6 appassionanti puntate accadranno tantissime cose, la maggior parte impreviste. Sono cambiati e cambieranno anche Blanca e Michele Liguori, come ci hanno raccontato Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno.

Con sei serate piene di mistero, azione e romanticismo, la terza stagione di Blanca prende il via domani sera in prima serata su Rai 1. Già la prima puntata, e lo scoprirete solo vedendola perché noi non intendiamo svelarvi nulla, vi riserverà una mega sorpresa, tanto che sarà difficile aspettare una settimana per gustare la seconda. Ma la vita, si sa, è fatta di attese, e per ingannare le ore che vi separano da domani, abbiamo pensato di mostrarvi un'intervista che abbiamo fatto ai protagonisti della serie. Parliamo di Maria Chiara Giannetta, che interpreta Blanca, e di Giuseppe Zeno, che fa la parte di Michele Liguori, il poliziotto di cui la nostra eroina è innamorata. I due attori ci hanno parlato del mood dei nuovi episodi, in cui Blanca è triste perché ha perso Linneo, che è stata per tanti anni il suo cane-guida. La giovane donna si sente inoltre smarrita, perché Liguori le ha preferito la sofisticata e non simpaticissima Veronica. Blanca ha difficoltà a dare un senso alle sue giornate e perfino alle scelte che ha fatto, ma accanto ai casi che di volta in volta dovrà risolvere, avrà un'indagine "trasversale" che, per fortuna, la terrà impegnata.

La terza stagione di Blanca è diretta da Nicola Abbatangelo e nel cast, accanto a una serie di vecchie conoscenze, come Enzo Paci nei panni del Vicequestore Bacigalupo e Sara Ciocca nel ruolo di Lucia, ospita volti nuovi, a cominciare da Domenico Diele e Matilde Gioli.

Prodotta da Matilde e Luca Bernabei e scritta da Mario Ruggeri e Alessandro Sermoneta, Blanca 3 è una produzione Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction.