Blanca 2: quando c'è Giuseppe Zeno, la serialità tv è donna

Anticipazioni TV

A Giuseppe Zeno, alias l'Ispettore Liguori di Blanca, le fiction in cui a essere al centro del racconto è una donna portano fortuna. Altro grande personaggio femminile della serie con Maria Chiara Giannetta è Genova, città perfetta per il genere crime.

Giuseppe Zeno è certamente uno dei volti più noti e più amati della televisione italiana. Lo abbiamo visto in tante fiction, serie e miniserie, e lo scorso anno ha interpretato il padre di uno dei due giovaniprotagonisti de Le mie ragazze di carta di Luca Lucini.

In Blanca l'attore fa la parte dell'ispettore Michele Liguori, anzi Michelangelo Agilulfo dei conti Liguori, visto che il nostro appartiene a una famiglia nobile. Liguori vuole molto bene a Blanca. Fra i due non c'è soltanto amicizia, ma loro non lo sanno, o meglio lei ne è consapevole, mentre lui continua a far finta di niente.

La serialità televisiva è donna?

La seconda stagione della serie con Maria Chiara Giannetta è cominciata giovedì scorso su Rai 1 in Prima Serata, e tra poche ore andrà in onda la Seconda Puntata. Durante la presentazione di Blanca al Prix d'Italia in quel di Bari, Giuseppe Zeno ha detto la sua sulla centralità dei personaggi femminili nella nostra tv. Lo ha fatto rispondendo a una giornalista che gli faceva gentilmente notare che nella narrazione per il piccolo schermo la bilancia pende ancora dalla parte degli uomini.

Non credo che le serie televisive e i film siano a connotazione prettamente maschile, nel senso che già da qualche anno le donne vengono raccontate sia dalle serie tv che dal cinema. E comunque sono l'attore sbagliato a cui rivolgere una domanda del genere, perché ho avuto il piacere di recitare in produzioni che in qualche modo hanno messo la figura femminile al centro del racconto. Non so, sarà una sorta di amuleto, di portafortuna, però io sono felice così, e posso citare Mina Settembre o Il Paradiso delle signore, dove Giusy Buscemi era una figura centralissima, dal momento che la vicenda ruotava intorno a questa ragazza che dalla Sicilia si trasferiva a Milano. E che dire di Mentre ero via, di cui era interprete principale Vittoria Puccini? Potrei citare tantissime altre serie, però è vero che siamo in un mondo nel quale, fino a qualche tempo fa, le storie venivano narrate prevalentemente dal punto di vista degli uomini. Negli ultimi 10 anni, però, la serialità televisiva legata a Rai Fiction ha privilegiato la figura femminile e la sua capacità di prendere in mano la propria vita e di risollevarsi, trasmettendo sicuramente un grandissimo coraggio alle donne in un momento storico molto particolare come quello che stiamo vivendo.

Genova per noi...

Un altro personaggio molto importante di Blanca, che vede nel cast anche Pierpaolo Spollon, Enzo Paci e Sara Ciocca, è la città di Genova. Se la Prima Stagione è stata girata durante il lockdown, e dunque nel silenzio e nella tranquillità, la Seconda è entrata in lavorazione quando le cose erano ormai tornate alla normalità, come ha spiegato il regista Jan Maria Michelini:

Girare a Genova è stato più difficile quest'anno, principalmente a causa della notorietà di Maria Chiara Giannetta e della serie, che ci hanno portato un po' di traffico. Per un regista il fascino di Genova risiede nella sua stratificazione. Ora, Blanca appartiene al genere crime, ma c'è anche un pizzico di commedia, per cui possiamo dire che siamo nel campo del dramedy, e Genova ha i lati oscuri di una città portuale, con i suoi cantieri che nascondono omicidi e segreti e soprattutto i carruggi, dove abbiamo trovato palazzi incredibili di cui non sospettavamo l'esistenza. Nella seconda Stagione della serie, il centro di Genova si vede di più. Naturalmente andiamo anche a Camogli, la città dove vive Blanca. Con i suoi edifici colorati, Camogli è la cornice perfetta per il racconto sentimentale e la vita privata della nostra protagonista.

Prodotta da Lux Vide, la Seconda Stagione di Blanca è costituita da 6 puntate. Per la regia, Jan Maria Michelini ha chiesto aiuto a Michele Soavi. La sceneggiatura, invece, è di Francesco Arlanch e Mario Ruggeri.