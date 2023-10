Blanca 2: perché la Seconda Stagione non ha niente da invidiare alla Prima e cosa ci dobbiamo aspettare

Anticipazioni TV

Le prime due puntate della Seconda Stagione di Blanca hanno confermato il successo di una fiction che ha appassionato il pubblico televisivo fin dal suo debutto nel 2021. Per questo si è deciso di proseguire con altre stagioni senza però snaturare il racconto o i personaggi. Lo confermano Rai Fiction e i produttori.

La seconda stagione di Blanca sta andando fortissimo, e se la prima puntata ha registrato il 23,2% di share, la seconda è stata seguita da 3.823.000 spettatori, pari al 23,3% di share, e quindi in entrambi i casi, la fiction con Maria Chiara Giannetta si è attestata come il programma più visto di entrambe le serate. In fondo un po’ ce lo aspettavamo, vista l'altissima qualità della nuova stagione, che alla vita privata della poliziotta non vedente incrocia il suo privato, e quindi i sentimenti e la travagliata storia familiare.

Le ragioni del successo di Blanca

Delle potenzialità di Blanca 2 era ed è perfettamente consapevole l’intera squadra creativa che l'ha resa possibile, e proprio dei punti di forza dei sei episodi in onda questo autunno ha parlato alla stampa la Direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati, che, essendo anche giornalista e scrittrice, sa riconoscere una bella storia:

Con Blanca abbiamo fatto davvero un passo avanti, che consiste nel non considerare la normalità come uno spettro fisso, unico, come un perimetro tracciato. Non esistono perimetri tracciati nell'immaginazione e nel racconto, e noi siamo riusciti a fare qualcosa di nuovo e rivoluzionario grazie a Maria Chiara Giannetta, che interpreta in maniera straordinaria, cioè fuori dall'ordinario, una ragazza a cui, banalmente, sembra "mancare qualcosa". In realtà a Blanca non manca nulla. Il personaggio, anzi, ci indica la strada per vedere di più, per sapere di più, per sentire di più, per interpretare un mondo complesso, naturalmente insieme a Giuseppe Zeno, che non è una spalla, ma il coprotagonista. Blanca è una figura femminile a fuoco, piena di sensualità, e con lei stiamo andando fortissimo. Blanca 2 può contare non solo su una narrazione davvero completa, ma anche su effetti speciali che ci fanno pensare al thriller e all'action, e su una linea romantica molto interessante. Nella nuova stagione tutti i sensi sono amplificati, grazie a una fotografia potentissima, ai costumi e alla musica. Quanto alla nostra protagonista, la ritroviamo certamente più centrata di prima, ma con una serie di debolezze che arrivano insieme a nuovi personaggi.

Anche se è presto per parlarne, sembra che Blanca avrà una terza stagione, e magari perfino una quarta. La prima stagione della serie è piaciuta molto all’estero, e da parte dei produttori e di Rai Fiction non c'è l’intenzione di renderla più appetibile per i paesi stranieri.

Ormai sappiamo che il local, e cioè i film e la serie che sono molto legati all’identità di un paese, piace tanto, e quindi l'idea di un mondo da internazionalizzare non esiste. Esiste piuttosto un ottimo racconto con ottimi ingredienti (a cominciare dalla regia) che alla fine fanno sempre breccia, e questo succede sia da noi che in altri paesi. L'Italia si sta aprendo in maniera prepotente al resto del mondo, ma senza tradire la sua natura, di cui fa parte anche il legame con una certa realtà. E siccome siamo consapevoli del valore di Blanca, stiamo cominciando a pensare di darle una vita lunga. Del resto è normale per i nostri spettatori aspettarsi nuove stagioni. Insomma stiamo pensando di non fermarci dopo la seconda stagione.

Perché Blanca non è interpretata da un'attrice ipovedente?

Quando la seconda stagione di Blanca è stata presentata alla stampa, qualche giorno prima del debutto su Rai 1, qualcuno ha domandato per quale ragione il personaggio principale non fosse stato affidato a un'attrice ipovedente. I produttori Matilde e Luca Bernabei di Lux Vide hanno risposto così:

Pensiamo che l'essenza del lavoro dell'attore sia la mimesi, che significa interpretare un ruolo che gli viene affidato e gestirlo insieme al regista. Quindi abbiamo pensato innanzitutto a scrivere un personaggio, poi abbiamo cercato chi lo potesse interpretare e sicuramente Maria Chiara ha fatto un lavoro egregio di immedesimazione e di studio. Io posso solo aggiungere che, se per raccontare una disabilità fossero stati presi attori disabili, Vittorio Gassman non avrebbe potuto fare Profumo di donna. Dico tutto questo con grande umiltà e anche grande semplicità, ma, dai greci in poi, l'attore si è immedesimato in un ruolo che non necessariamente era la sua realtà: è il grande miracolo del teatro, del cinema e della tv.

