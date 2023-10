Blanca 2, la terza puntata in onda stasera su Rai 1: Polibomber sempre più vicino a Blanca

Anticipazioni TV

Questa Sera, su Rai 1 in prima serata, appuntamento con la terza puntata della seconda stagione di Blanca, in cui ritroviamo Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon.

Questa sera, su Rai 1 in prima serata, torna una delle vostre fiction preferite, che vede protagonista una consulente della polizia ipovedente che ama i colori e non si stacca mai dalla sua fedele cagnolina guida. Parliamo di Blanca, che dopo una prima stagione che ha conquistato il pubblico a casa, ci sta deliziando con la seconda stagione, di cui oggi va in onda la terza puntata. Siamo più o meno a metà dei nuovi episodi e, mentre Bianca e Liguori risolvono casi anche complessi ma comunque alla loro portata, l'attentatore seriale soprannominato Polibomber continua a pianificare le sue malefatte e si avvicina alla nostra protagonista.

Liberamente tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi, Blanca è interpretato da Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno, Pierpaolo Spollon, Michela Cescon, Enzo Paci e Sara Ciocca. La regia è di Jan Maria Michelini e di Michele Soavi, e la fiction è prodotta da Luca e Matilde Bernabei di Lux Vide.

Blanca 2: Dove eravamo rimasti?

Nella seconda puntata della seconda stagione, Blanca e Liguori hanno risolto un duplice caso di omicidio legato a un giro clandestino di combattimenti fra cani. Liguori ha ricevuto, mentre era in Commissariato, la visita di un'amica di lunga data di nome Veronica, che tra l'altro lavora con sua madre. La confidenza fra i due ha fatto ingelosire Blanca, che si è accorta che Elena è sua madre ancor prima che questa le abbia parlato. Blanca ha cacciato via la donna, ma poi ha scoperto che era tornata subito dopo la morte di Beatrice ma era stata allontanata dal marito. Così ha deciso di darle una seconda possibilità, chiedendole di prendere in affido Lucia. Sebastiano si è messo a cercare un lavoro, ma per un pregiudicato è difficile essere preso come cuoco in un ristorante, a meno che qualcuno non metta una buona parola per lui. Il giovane uomo si è avvicinato molto a Blanca, che ha trovato conforto nei suoi abbracci, mentre Liguori è uscito un paio di volte con Veronica.

Blanca 2: Anticipazioni della Terza Puntata

La terza puntata di Blanca si intitola Angolo Cieco e vede la consulente della Polizia di Genova alle prese con un omicidio avvenuto allo stadio Ferraris. Nel frattempo il temibile Polibomber, che ha il volto di Stefano Dionisi, riprende a minacciare il Commissariato San Teodoro. Sul fronte privato, Liguori comincia a frequentare assiduamente Veronica e non mancano le schermaglie fra lui e Blanca. La quale Blanca si lega sempre di più a Sebastiano. Infine, a Genova arriva Stella, che vuole presentare all’amica Blanca il suo fidanzato.

Appuntamento dunque questa sera su Rai 1 in prima serata con la terza puntata della seconda stagione di Blanca. Guai a perderla!