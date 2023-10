Blanca 2: La Seconda Puntata in onda Stasera su Rai1, fra gelosie e amici a quattro zampe

Anticipazioni TV

Questa sera, alle 21.30 su Rai Uno, va in onda la Seconda Puntata della nuova stagione di Blanca, in cui tornano Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon. Stavolta l'indagine riguarda dei combattimenti clandestini fra cani.

Questa sera, su Rai 1 alle 21:30 torna la Seconda Stagione di Blanca, iniziata la scorsa settimana. La Prima Puntata della serie incentrata su una poliziotta non vedente, interpretata da Maria Chiara Giannetta, ha avuto ottimi ascolti. Ha infatti totalizzato oltre 4 milioni di spettatori (4 milioni 41 mila) con il 23,2% di share, e si è aggiudicata il prime time.

Nella nuova stagione, che accanto alla Giannetta vede protagonisti Giuseppe Zeno, Pierpaolo Spollon, Enzo Paci e Sara Ciocca, vengono introdotti personaggi che, quasi sempre, non sono ciò che sembrano. Nella scorsa puntata abbiamo per esempio conosciuto Elena, donna cinquantenne interpretata da Michela Cescon. Ecco come viene descritta nelle note di produzione della fiction:

Da quando è stata promossa consulente della Polizia, Blanca lavora tantissimo e non ha tempo di curarsi della sua casa, che infatti ormai versa in condizioni pietose. Deve trovarsi per forza una collaboratrice domestica, insistono Lucia e Stella, ma nessuna candidata che poi esaminano sembra adatta al ruolo. Fino a quando non compare Elena. Ha circa 50 anni, è affascinante - anche se l’aspetto non è esattamente rassicurante - e non fa niente per accreditarsi: non ha referenze particolari, anche se chiaramente ha una vita ricca di esperienze alle spalle, fra le quali però non si direbbe esserci l’assistenza domestica. Le sue parole e i modi diretti conquistano Blanca, che la assume dopo un brevissimo colloquio. Ed è così che la donna comincia a frequentare la casa della nostra eroina, prendendosene cura e facendo sì che al suo ritorno lei trovi sempre le stanze in ordine, i vestiti stirati e un pasto caldo per lei e spesso anche per Lucia, che è solita passare a trovare l’amica nel tempo libero. È una presenza rassicurante e discreta e ha sempre una parola di conforto per tutte. Ma questo piccolo idillio, questo equilibrio che si è creato tra loro, si infrangerà molto presto: scopriremo infatti che Elena nasconde qualcosa. Cosa sta cercando? Che vuole davvero da Blanca?

Blanca 2: dove eravamo rimasti?

Dopo essere stato arrestato (nella scorsa stagione), Sebastiano si trova in carcere. Blanca lo va a trovare e lui le confida di essersi innamorato di lei. Al processo Blanca testimonia in suo favore e si offre di ospitarlo, perché pensa che l'uomo abbia ancora una chance per rimanere sulla retta via. Liguori non approva il comportamento della collega, che ormai non è più una stagista, e cerca di metterla in guardia. Nella puntata fa la sua comparsa Elena, di cui scopriamo, non senza stupore, l'identità. Quanto al Commissariato San Teodoro, c'è grande tensione per via di una serie di auto della polizia fatte esplodere da un attentatore seriale, che viene immediatamente soprannominato Polibomber.

Blanca 2: Anticipazioni della Seconda Puntata (Il ladro di cani)

La Seconda Puntata della Seconda Stagione di Blanca si intitola Il ladro di cani. Blanca e Liguori si trovano a indagare su un giro di combattimento clandestini fra cani, cosa che fa davvero orrore a Blanca, visto il suo amore per i fedeli amici a quattro zampe. Nel frattempo la poliziotta ipovedente cerca di risolvere questioni personali, in particolare il difficile rapporto con Lucia, che si sente tradita da Blanca e la allontana. Blanca si avvicina molto a Sebastiano, e la cosa fa ingelosire non poco Michele Liguori. L'ispettore ricomincia a uscire con Veronica, una sua amica d'infanzia che lavora, come avvocato, per sua madre Livia. Questa frequentazione, ovviamente, non piace nemmeno un po’ a Blanca.

Non perdete la Seconda Puntata della Seconda Stagione di Blanca. L'appuntamento con Maria Chiara Giannetta & Co. è per stasera, alle 21.30 su Rai 1.