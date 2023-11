Blanca 2: la quinta puntata con nuovi colpi di scena stasera su Rai 1

Anticipazioni TV

Stasera su Rai 1 in prima serata va in onda la quinta puntata di Blanca, la fiction con Maria Chiara Giannetta. La protagonista comincia a sentirsi accerchiata ed è preoccupata per le sorti di Sebastiano. Tiene di più a lui o a Liguori?

C'è grande trepidazione oggi fra gli appassionati di Blanca, la fiction con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon ambientata a Genova e con protagonista una consulente della polizia ipovedente. La scorsa puntata ha infatti lasciato a bocca aperta il pubblico a casa per via di un paio di colpi di scena. L'appuntamento è su Rai 1 in prima serata e, se perdete la quinta puntata, potete sempre recuperarla in streaming su Rai Play, dove trovate anche le prime quattro puntate della seconda stagione e tutta la prima stagione.

Nella nuova stagione di Blanca ci sono i gialli verticali, che sono i casi che Blanca e Liguori risolvono in una puntata, e c'è il giallo di serie, la cui soluzione dovrebbe arrivare a termine della seconda stagione, in un finale nel quale pubblico e privato si fondono. Il giallo di stagione stavolta è legato all'attentatore seriale Polibomber.

Blanca 2: dove eravamo rimasti?

Dal momento che Polibomber è tornato alla riscossa, viene istituita un'unità di crisi a capo della quale c'è il capo della DIGOS Paolo Sivori. Blanca ha dovuto risolvere il caso dell'omicidio di un ragazzo il cui assassinio ha come sola testimone una ragazza non vedente. Liguori, dal canto suo, ha scoperto che sua madre ha un cancro e le resta poco da vivere. I due si sono confrontati e riappacificati. L'ispettore ha portato Blanca in barca e i due si sono baciati, anche se Michele continua a frequentare Veronica. Sebastiano, che è andato via da casa di Blanca perché gli appare di continuo Bea, ha avuto l'idea folle di mettersi a cercare Polibomber: non solo non ci è riuscito, ma si è cacciato nei guai ed è stato arrestato dalla polizia. La puntata si è chiusa con una scena in cui abbiamo scoperto che Polibomber ed Elena (la madre di Blanca), non solo si conoscono, ma hanno una relazione. Non dobbiamo dimenticare che Blanca ha ottenuto il permesso di adottare Lucia.

Blanca 2: Anticipazioni della quinta puntata

Il titolo della quinta puntata di Blanca è Il cacciatore di bambini. Blanca e Liguori investigano sulla misteriosa aggressione di un uomo di origini mediorientali che ha avuto luogo in un parco della città. Nel frattempo Sebastiano sconta sulla propria pelle le conseguenze della sua non autorizzata caccia a Polibomber. La polizia crede infatti che sia lui l'attentatore seriale. Liguori, che non vuole mai impegnarsi con una donna, è diviso tra Blanca e Veronica. Nel frattempo Blanca tenta di fare la mamma di Lucia e si ritrova, per una serie di ragioni, al centro dell'indagine su Polibomber. Quello vero (Stefano Dionisi) vuole infatti parlare soltanto con lei, ignorando il resto del commissariato San Teodoro.

Non perdete, questa sera su Rai 1 in prima serata, Blanca. Oltre a Maria Chiara Giannetta, Pierpaolo Spollon e Giuseppe Zeno, nel cast troviamo Michela Cescon, Sara Ciocca, Enzo Paci, Stefano Dionisi, Ugo Dighero, Raffaele Esposito e Federica Cacciola. La regia è di Jan Maria Michelini e Michele Soavi. A produrre, infine, è Lux Vide, di Matilde e Luca Bernabei.