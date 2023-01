Blackout vite sospese: tutto sulla Seconda Serata della fiction di Rai 1

Anticipazioni TV

Secondo appuntamento doppio con la fiction fra dramma natura con elementi fantascientifici Blackout vite sospese con Alessandro Preziosi protagonista in alta quota fra le nevi del Trentino. Tutte le anticipazioni.

Dopo la prima puntata di ieri, salutata da uno share del 21% con oltre 4 milioni di telespettatori, torna già stasera martedì 24 gennaio con un secondo appuntamento, sempre in prima serata, Blackout vite sospese, la fiction di Rai 1 fra il mystery e il drama con Alessandro Preziosi che si destreggia in alta quota tra scenari mozzafiato, suspence e sentimenti. Una idilliaca valle del Trentino, sommersa dalla neve e popolata alla vigilia di Natale da un gruppo di abitanti del paese, insieme a dei turisti in un albergo di lusso, viene sconvolta da una valanga che isola tutti per molte ore. Un momento in cui fare il punto non solo con loro stessi, ma anche con i rapporti non sempre chiari o nobili che intrattengono l'uno con l'altro.

Blackout vite sospese è una serie prodotta da Rai Fiction ed Eliseo Entertainment di Luca Barbareschi, scritta da Valerio D’Annunzio, Peppe Millanta, Monica Straniero e Andrea Valagussa e diretta da Riccardo Donna. Il set, in gran parte immerso nelle nevi del Trentino, è un mistery intenso ed emozionante che vede protagonista Alessandro Preziosi affiancato da un cast internazionale composto da Rike Schmid, Marco Rossetti, Aurora Ruffino, Mickaël Lumière e, tra gli altri, i giovani Federico Russo, Riccardo Maria Manera e Juju Di Domenico.

Le Anticipazioni sulla Puntata di Stasera di Blackout

Claudia scopre che l’incidente medico di cui è stata vittima è stato provocato. Per tentare di proteggerla, lei e Anita vengono isolate in una delle stanze dell'albergo. Giorgio, un parente del proprietario dell’albergo che vive in una baita isolata, trasporta un ferito sopravvissuto alla caduta dell'elicottero che il giorno prima ha sorvolato la valle. Nel portarlo di corsa in albergo per affidarlo alle cure di Claudia, tutti apprendono che l’elicottero che doveva salvarli è precipitato. Nel frattempo Giovanni, temendo di essere scoperto, si adopera per nascondere le tracce che potrebbero incriminarlo. Il sopravvissuto intanto è in condizioni disperate ed ha solo il tempo di sussurrare due parole misteriose in russo prima di morire: 'konets-veta'.

Al quarto giorno dal blackout l’hotel è ancora scosso dalla notizia dello schianto dell’elicottero. Anita e Lorenzo, in cerca di un momento di romanticismo, azionano la vasca idromassaggio nella Spa dell’hotel. Così facendo, provocano un corto circuito che mette seriamente a rischio la vita di Elena. Mentre Marco si da da fare per riparare il generatore, Claudia e Giovanni tentano di recuperare in un magazzino pericolante un’attrezzatura in grado di salvare Elena. Il tetto del magazzino sta per colpire Claudia, quando Giovanni interviene e la salva. I due si ritrovano vicinissimi e Giovanni è sorpreso da se stesso. Nel frattempo, Marco scopre che c'è una via d'uscita dalla valle: una ferrata mai ultimata. L’unico in grado di guidarli nell’impresa è Max (53) il proprietario dell’albergo. Ma all’alba quando escono, pronti a partire, Marco trova Max riverso a terra con la gola tagliata.