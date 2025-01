Blackout 2 - Le verità nascoste: le Anticipazioni sulla Puntata doppia di Stasera

Anticipazioni TV

Torna con un nuovo appuntamento la fiction in alta quota della prima serata di Rai1. Alessandro Preziosi è il protagonista di un cast corale quello di Clackout 2 - Le verità nascoste. Tutto quello che ci attende nei due episodi di questa sera.

Il brivido tinge di nero e del mistero le valli e le vette d'alta quota del Trentino in cui è ambientata anche la seconda stagione della fiction Black Out 2, dal titolo Le verità nascoste. Il pubblico è rimasto col fiato sospeso dopo la prima serie, accolta con calore, nonostante la neve e le temperature gelide raccontate, non solo quelle metereologiche. Ormai siamo alla terza puntata doppia, con gli episodi Il sospetto e La menzogna, in onda stasera 28 gennaio in prima serata su Rai 1. L’innevata Valle del Vanoi con l’Hotel Cima Paradisi rimane al centro di Blackout 2-Le verità nascoste, una coproduzione Rai Fiction-Èliseo Entertainment prodotta da Luca Barbareschi in collaborazione con Trentino Film Commission.

La stagione è diretta da due giovani registi, Fabio Resinaro e Nico Marzano. Il cast ripropone Alessandro Preziosi insieme agli altri interpreti di un cast corale. Di nuovo insieme, dunque, anche Rike Schmid, Marco Rossetti, Aurora Ruffino, Caterina Shulha, Federico Russo, Giulia Patrignani, Juju Di Domenico, Mickaël Lumière, Riccardo Manera, e tutti gli altri, insieme ai nuovi arrivati: Adele Dezi, Fiorenza Tessari, Alessio Vassallo, Marina Delmonde, Federico Tolardo.

Le Anticipazioni sugli episodi di Stasera di Black Out 2

Nel primo episodio di oggi, dal titolo Il sospetto, Natasha fugge con il taccuino, ma Lidia la ferisce. Sabrina, che conosce il russo, è determinata a ritrovare Natasha e il taccuino. Inoltre, ha scoperto una verità che cambia le sue priorità: cercare un rifugio. Nel frattempo, Natasha cerca di decifrare il taccuino nel suo nascondiglio.

L'altro epiodio di questa prima serata di Rai 1 si intitola La menzogna. La storia si evolve, con Sabrina che scopre che le coordinate nel taccuino portano a un bunker dove i sopravvissuti potrebbero rifugiarsi, ma lo spazio è limitato. Tuttavia, la "salvezza" fuori dalla Valle potrebbe nascondere sorprese. Intanto, il decollo in elicottero è imminente e non può essere rimandato.