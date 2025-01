Black Out 2, le verità nascoste: da Stasera su Rai 1 la serie con Alessandro Preziosi

Anticipazioni TV

Torna con una nuova avventura di isolamento fra le splendide cime e vallate del Trentino la serie Black Out con una seconda stagione dal titolo Le verità nascoste. Le anticipazioni sulla prima puntata di stasera.

Non riescono a essere seri per troppo tempo neanche in conferenza stampa, i protagonisti della seconda stagione di Black Out, figuriamoci durante le riprese. Le conferme sono tante e Alessandro Preziosi indossa volentieri i panni di gestore della risata, con l’ironia che gli si conosce da tempo, nonostante spesso interpreti ruoli intensi e drammatici. Come quelli di questa storia di isolamento in alta quota, in arrivo da stasera, 14 gennaio e per quattro prime serate su Rai 1. Blackout 2 – Le verità nascoste, diretta da Fabio Resinaro e Nico Marzano è una coproduzione Rai Fiction - Èliseo entertainment, prodotta da Luca Barbareschi in collaborazione con Trentino Film Commission.

Proprio in quella splendida provincia è stata girata, nelle valli del Primiero, Vanoi e Sagron Mis, in un isolamento che anche alla troupe e al cast è servito a creare un senso di comunità, una squadra coesa che ha affrontato insieme delle riprese in condizioni non semplici, come era accaduto per la prima stagione. Nel cast Alessandro Preziosi, Rike Schmid, Marco Rossetti, Aurora Ruffino, Caterina Shulha, Adele Dezi, Fiorenza Tessari e Alessio Vassallo.

"Il nostro approccio è stato conservativo rispetto alla prima stagione, dovendo tenere le fila di racconti andati avanti nel corso di quegli episodi", ha dichiarato il (nuovo) regista, Nico Marzano, insieme a Fabio Resinaro. "Una grande sfida è stata tenere la solidità che è stata data alla prima stagione a livello emozionale, per i rapporti che ci sono tra tutti i personaggi. Bisognava entrare nelle dinamiche fra gli attori, come reagivano uno con l'altro, non solo fra i personaggi. In questa nuova stagione si porta a un altro livello la narrazione, dopo aver consolidato quali sono gli affetti e gli interessi personali. Si racconta fino a che punto possiamo davvero arrivare per proteggere le persone che amiamo. E ogni singolo personaggio, anche quelli più negativi, è mosso da una grande motivazione personale di amore rispetto alle persone care. Così quasi non esistono più i buoni e i cattivi, ma varie sfumature di grigio".

Le Anticipazioni sulla Seconda Stagione di Black Out

Un nuovo omicidio e mille nuove domande tormentano gli ospiti dell’albergo. Aver scoperto che Umberto è l’assassino di Max, il proprietario di Cima Paradisi, e di Volturno (un ospite dal carattere arrogante) è soltanto l’inizio di questa nuova avventura.

Un nuovo inizio è anche quello di Elena, che si sveglia proprio mentre tutti commentano, atterriti, quanto avvenuto a Volturno. Per Giovanni scoprire il risveglio della figlia è un’emozione fortissima, ma anche una dura presa di consapevolezza. Ora dovrà dirle la verità sul suo passato e sul perché ha dovuto sottostare all’ordine di uccidere Claudia, motivo per il quale viene tenuto recluso dagli altri; anche se nel frattempo il sentimento che lo lega a Claudia è profondamente cambiato. Giovanni si è innamorato di lei ed è pentito per tutto il male che le ha fatto. Claudia, nonostante la presa di consapevolezza che tenta di nasconderlo dietro un muro di distacco e freddezza, non riesce a spazzare via quello che prova per Giovanni.

Proteggere, amare, stare accanto alla persona a cui più tieni al mondo. A ogni costo. È ciò che Giovanni ha cercato di fare con i suoi figli, ciò che Umberto ha sempre fatto con Lara che, ora, dopo aver assistito all’omicidio di Volturno, sembra odiare e avere paura di suo padre. Giovanni se ne avvede. Inizia a nutrire il sospetto che l’assassino possa essere proprio Umberto. Sospetto che si fa certezza ma che nessuno sembra disposto ad assecondare, a cominciare da Marco. Almeno finché Giovanni non dimostra la verità.