Beyond Paradise Anticipazioni: Stasera su Canale5 la Seconda Puntata dello spin-off di Delitti in Paradiso

Anticipazioni TV

Appuntamento stasera, mercoledì 30 agosto 2023, con la seconda puntata di Beyond Paradise lo spin-off di Delitti in Paradiso, in onda su Canale5 alle ore 21.30. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi in onda oggi, in prima serata:

Beyond Paradise: ecco la Trama dei due episodi in onda oggi

Un dipinto molto amato dalla comunità di Shipton Abbott viene rubato prima che venga venduto a Louise Fitzallan dal suo proprietario, Terence Witham. In città c’è grande fermento e Humphrey si impegna per ritrovarlo così come cerca di fare amicizia con Archie, l’ex fidanzato di Martha. Intanto però deve correre alla centrale della South West Police, per incontrare il capo soprintendente.

Humphrey deve indagare sulla morte di un uomo di cui non si conosce l’identità e che viene trovato sdraiato all'interno di un cerchio nel grano. Il decesso sembra essere stato provocato da un infarto. Sul luogo del delitto c’è solo un indizio: l’ultima pagina del romanzo di Charles Dickens, Grandi Speranze, trovata infilata all’interno di un calzino. La fattoria dove si trova il campo di grano è di proprietà di Andrew e Cassie Parker, che incrementano i loro guadagni grazie alle voci che sui loro terreni siano stati avvistati degli alieni. Intanto Martha si deve preparare a ricevere la visita di un critico gastronomico e Archie le dà una mano. A preoccuparla, oltre al giudizio dell’esperto in arrivo, c’è un’altra questione: non sa come rivelare al compagno di non volersi più sottoporre ai trattamenti per la fecondazione in vitro. Archie cerca di approfittare di questo momento di ansia e per far breccia di nuovo nel cuore dell’ex, la bacia.

Beyond Paradise: da stasera su Canale5

L’estate di Canale5 si arricchisce di un nuovo appuntamento: Beyond Paradise. La serie TV, composta di sei episodi, è andata in onda in Inghilterra, lo scorso febbraio. In Italia arriva con tre prime serate, che andranno in onda ogni mercoledì, sino al 6 settembre, salvo cambi di palinsesto.

Beyond Paradise è lo spin-off di Delitti in Paradiso e racconta la nuova vita di Humphrey Goodman interpretato da Kris Marshall e Martha Lloyd interpretata da Sally Bretton, dopo il loro trasferimento nel Devonshire. La serie è stata girata quasi interamente in Cornovaglia, a Looe.

La serie racconta la nuova vita della coppia, tornata a vivere nel paese natale di Martha, che sogna di gestire un ristorante proprio. Humphrey invece si è unito alle forze di polizia locali e tra alti e bassi, deve cercare di abituarsi a una nuova città. È passato infatti da Saint Marie alla più che tranquilla Shipton Abbott. L’unica cosa che è rimasta invariata è che continua a risolvere dei casi mentre tenta di far andare al meglio la sua relazione con Martha.

Beyond Paradise va in onda in prima serata su Canale5.