Beyond Paradise: da Stasera appuntamento su Canale5 con lo spin-off di Delitti in Paradiso

Nuovo appuntamento da stasera, mercoledì 23 agosto 2023, su Canale5. È in arrivo Beyond Paradise, lo spin-off di Delitti in Paradiso, in onda – per tre serate – alle ore 21.30. Scopriamo insieme la Trama del crime-comedy-drama, firmato BBC.

Beyond Paradise: da stasera su Canale5

L’estate di Canale5 si arricchisce di un nuovo appuntamento. Da stasera, mercoledì 23 agosto 2023, arriva Beyond Paradise. La serie TV, composta di sei episodi, è andata in onda in Inghilterra, lo scorso febbraio. In Italia arriva con tre prime serate, che andranno in onda ogni mercoledì, sino al 6 settembre, salvo cambi di palinsesto.

Beyond Paradise è lo spin-off di Delitti in Paradiso e racconta la nuova vita di Humphrey Goodman interpretato da Kris Marshall e Martha Lloyd interpretata da Sally Bretton, dopo il loro trasferimento nel Devonshire. La serie è stata girata quasi interamente in Cornovaglia, a Looe.

Beyond Paradise: ecco di cosa parla la nuova serie di Canale5

La serie racconta la nuova vita della coppia, tornata a vivere nel paese natale di Martha, che sogna di gestire un ristorante proprio. Humphrey invece si è unito alle forze di polizia locali e tra alti e bassi, deve cercare di abituarsi a una nuova città. È passato infatti da Saint Marie alla più che tranquilla Shipton Abbott. L’unica cosa che è rimasta invariata è che continua a risolvere dei casi mentre tenta di far andare al meglio la sua relazione con Martha.

Beyond Paradise: ecco la Trame dei primi due episodi in onda oggi

L’ispettore Humphrey Goodman ha lasciato la frenetica vita di Londra per trasferirsi nella più tranquilla cittadina di Shipton Abbott, la città natale di Martha, che vuole aprire un ristorante tutto suo. Humphrey sembra non essere molto a suo agio nella serenità della sua nuova cittadina e l'armonia della coppia potrebbe risentirne. Per fortuna a rendere meno monotona la situazione ci sono i casi da risolvere. Humphrey ed Esther si ritrovano a risolvere un caso molto difficile, che coinvolge un’intera famiglia, apparentemente svanita nel nulla. Attraverso indizi e testimoni devono cercare di scoprire la verità.

Beyond Paradise va in onda in prima serata su Canale5.