Beyond Paradise Anticipazioni: Stasera su Canale5 l'Ultima Puntata dello spin-off di Delitti in Paradiso

Anticipazioni TV

Ultimo appuntamento stasera su Canale5 con Beyond Paradise, lo spin-off di Delitti in Paradiso. Ecco le trame dell'episodio in onda oggi.

Ultimo appuntamento stasera, mercoledì 6 settembre 2023, con Beyond Paradise lo spin-off di Delitti in Paradiso, in onda su Canale5 alle ore 21.30. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi in onda oggi, in prima serata:

Beyond Paradise: ecco la Trama degli ultimi episodi in onda oggi

Si conclude la prima stagione di Beyond Paradise, lo spin-off di Delitti in Paradiso. Scopriamo insieme come si concluderà la serie, in onda - per l'ultimo appuntamento - questa sera:

In paese si diffonde il panico quando un piromane prende di mira tre attività commerciali. Tra queste c’è anche quella di Archie. Facendo il verso alla favola dei tre porcellini, il criminale ha lasciato come ricordo la scritta “Pig”, ovvero maiale. Esther comprende chi si cela dietro a questi eventi mentre Archie rivela a Humphrey, senza volerlo, di aver tentato di baciare Martha. Intanto quest’ultima deve riflettere sul suo futuro con il compagno e non sa cosa fare, visto anche il recente riavvicinamento del suo ex e la sua decisione di interrompere i tentativi di fecondazione assistita.

La casa di Lucy Elliot viene saccheggiata. Hayley Collins, la sua ex fidanzata e principale sospettata, non può essere la colpevole, visto che proprio durante il furto, era rinchiusa in una cella della polizia. Il modo in cui è stato compiuto il colpo, riconduce ad Atticus Styles, un famoso ladro locale. Anche lui però ha un alibi. Tra i sospettati emerge il nome di Kate Nolan, l’attuale compagna di Lucy e avvocata che lavora per uno studio che in passato ha avuto come cliente proprio Atticus. Esther deve prendere in mano il caso e non può contare su Humphrey, sconvolto dalla fine della sua relazione con Martha e incapace di occuparsi di questo nuovo mistero.

Humphrey deve però continuare a lavorare e lascia Shipton Abbot per Saint Marie, dove si ritrova con il commissario Patterson e Catherine ma soprattutto incontra la nuova squadra, guidata da Neville Parker. Martha decide di presentarsi da lui, decisa a fare pace e a tornare insieme.

Beyond Paradise: ecco la Trama della serie

L’estate di Canale5 si arricchisce di un nuovo appuntamento: Beyond Paradise. La serie TV, composta di sei episodi, è andata in onda in Inghilterra, lo scorso febbraio. In Italia arriva con tre prime serate, che andranno in onda ogni mercoledì, sino al 6 settembre, salvo cambi di palinsesto.

Beyond Paradise è lo spin-off di Delitti in Paradiso e racconta la nuova vita di Humphrey Goodman interpretato da Kris Marshall e Martha Lloyd interpretata da Sally Bretton, dopo il loro trasferimento nel Devonshire. La serie è stata girata quasi interamente in Cornovaglia, a Looe.

La serie racconta la nuova vita della coppia, tornata a vivere nel paese natale di Martha, che sogna di gestire un ristorante proprio. Humphrey invece si è unito alle forze di polizia locali e tra alti e bassi, deve cercare di abituarsi a una nuova città. È passato infatti da Saint Marie alla più che tranquilla Shipton Abbott. L’unica cosa che è rimasta invariata è che continua a risolvere dei casi mentre tenta di far andare al meglio la sua relazione con Martha.

Beyond Paradise va in onda in prima serata su Canale5.