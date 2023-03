Benedetta Primavera: Anticipazioni e Ospiti della Terza Puntata dello show di Loretta Goggi, in onda stasera su Rai1

Anticipazioni TV

Stasera terzo appuntamento con lo show di Loretta Goggi, Benedetta Primavera, in onda su Rai1. Ecco tutte le Anticipazioni e gli ospiti di oggi.

Terzo appuntamento quello di stasera, venerdì 24 marzo 2023, con Benedetta Primavera, in onda su Rai1 alle ore 21.30. Loretta Goggi torna in TV con uno show tutto suo, in quattro grandi serate. La Goggi sarà protagonista di un viaggio in cui racconterà la sua storia e quella della televisione italiana. A sostenerla in questa avventura ci saranno Luca e Paolo.

Benedetta Primavera: ecco chi saranno gli ospiti della Terza Puntata in onda stasera su Rai1

Anche nella puntata di stasera, la terza, Loretta Goggi è pronta ad accompagnare il pubblico in un viaggio all’interno del mondo dello spettacolo. L'obiettivo è, come nelle scorse serate, di fare un parallelo tra il passato e il presente della TV italiana. Per farlo, la Goggi si avvarrà anche oggi di tanti ospiti e amici, che le staranno affianco per quasi 3 ore. Questa sera con lei ci saranno: la mitica Patty Pravo e Giorgia, reduce dalle fatiche di Sanremo 2023. Dopo la musica si parlerà di grande TV e di cinema. Ci saranno infatti gli attori Giampaolo Morelli e Ilenia Pastorelli. Si passerà poi all'arte dell'imitazione, grande cavallo di battaglia della Goggi. Ad accompagnarla negli sketch ci sarà Vincenzo De Lucia. Ospite fisso, oltre Luca e Paolo, Flavio Insinna.

Benedetta Primavera: Loretta Goggi torna in TV con uno show in prima serata su Rai1

Benedetta Primavera è un show che racchiude tutte le anime poliedriche di Loretta Goggi. In ciascuna delle quattro puntate ci sarà un tema diverso e si passerà dall'ieri all'oggi, grazie a momenti memorabili della cultura pop e grazie anche a personaggi che l'hanno caratterizzata. Sarà quindi un viaggio nel mondo dello spettacolo, tra passato e presente. Con la Goggi ci saranno vecchi compagni di scena, amici di un tempo ma anche giovani protagonisti della TV di adesso, con cui condividere chiacchiere, giochi, balletti, musica e divertimento. Tra numeri musicali, sorprese per gli ospiti e nuove imitazioni, lo spettacolo è assicurato.

Benedetta Primavera va in onda alle ore 21.30 su Rai1.

