Benedetta Primavera: Anticipazioni e Ospiti dell'Ultima Puntata dello show di Loretta Goggi, in onda stasera su Rai1

Anticipazioni TV

Stasera va in onda il Gran Finale dello show di Loretta Goggi, Benedetta Primavera, in onda su Rai1. Ecco tutte le Anticipazioni e gli ospiti dell'ultima puntata di oggi.

Ultimo appuntamento quello di stasera, venerdì 31 marzo 2023, con Benedetta Primavera, in onda su Rai1 alle ore 21.30. Si conclude oggi il viaggio di Loretta Goggi nella storia della televisione italiana. Anche in quest'ultima puntata, a sostenere la poliedrica Goggi ci saranno Luca e Paolo. Ecco chi saranno gli ospiti che ci faranno compagnia per il Gran Finale:

Benedetta Primavera: ecco chi saranno gli ospiti dell'Ultima Puntata in onda stasera su Rai1

La quarta puntata di Benedetta Primavera, chiude il viaggio nella televisione italiana, capitanato da Loretta Goggi. Questa sera andrà in onda su Rai1, il Gran Finale del programma che ha visto il ritorno sul piccolo schermo, nelle vesti di conduttrice, di una delle icone della TV italiana, che ha accompagnato il pubblico – per ben quattro prime serate – in un excursus nel mondo dello spettacolo. Anche in questo ultimo appuntamento non mancheranno gli sketch, i monologhi e ovviamente la musica. Gli ospiti che faranno compagnia alla padrona di casa in questa ultima tappa saranno: Carlo Conti, Romina Power, Paola e Chiara - reduci da Sanremo 2023 - Serena Rossi e Simone Montedoro. Oltre che di piccolo schermo, di musica e di cinema, si continuerà a parlare di comicità con Lucia Ocone e Sergio Friscia ma ci sarà spazio anche per il “duetto impossibile”, che questa volta vedrà Antonino cantare insieme all'indimenticabile Mango.

Perla di stasera sarà il duetto tra la Goggi e sua sorella Daniela. Non mancheranno ovviamente i momenti divertenti e di riflessione, regalati da Luca e Paolo.

Benedetta Primavera va in onda alle ore 21.30 su Rai1.