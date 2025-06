Belve Crime, le anticipazioni della prima puntata in onda questa sera su Rai2, ospite Massimo Bossetti

Anticipazioni TV

Nella prima puntata di Belve Crime Francesca Fagnani incontrerà Massimo Bossetti, il muratore di Mapello condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio.

Dopo il grande successo della quinta stagione di Belve, la giornalista Francesca Fagnani torna in prima serata con un nuovo programma dal taglio esclusivo e provocatorio: Belve Crime. La nuova serie, in onda a partire dal 10 giugno su Rai 2 alle 21.20, promette di portare il pubblico nel cuore delle vicende più oscure della cronaca nera italiana, con interviste dirette e mai viste prima a protagonisti di crimini che hanno segnato la storia del nostro Paese.

Arriva Belve Crime: il Nuovo Spin-Off di Belve con Francesca Fagnani

Belve Crime si concentrerà su casi di cronaca che hanno tenuto il pubblico incollato alla TV negli ultimi anni, indagando in modo approfondito su delitti e vicende che hanno scosso profondamente la collettività.

La prima puntata di Belve Crime ospiterà Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo per l’omicidio della giovane Yara Gambirasio. Nonostante i numerosi appelli, la sentenza della corte d’assise di Bergamo è stata confermata dalla Cassazione. L'uomo, che si è sempre dichiarato innocente.

L’intervista è stata registrata nel carcere di Bollate, dove Bossetti sta scontando la sua condanna. Il muratore di Mapello ha parlato anche della questione del Dna, che ha rappresentato uno degli elementi chiave del processo. Quando gli è stato chiesto riguardo al Dna trovato sugli slip e sui leggings di Yara, Bossetti ha risposto in modo fermo: "È tutto assurdo, non ho mai compreso". Un punto su cui la conduttrice si è soffermata, in particolare riguardo al Dna nucleare, che è considerato l’unico capace di identificare una persona in modo inequivocabile. Bossetti ha dichiarato:

"Il Dna nucleare, che normalmente si dovrebbe disperdere in poche settimane, invece era ancora presente. Il Dna mitocondriale, che tutti sanno che non si può disperdere, non c’è. Vorrei capire anche io come il mio Dna sia finito sugli slip di Yara".

Oltre a Massimo Bossetti, la prima puntata di Belve Crime vedrà la presenza di altri ospiti che hanno avuto un ruolo chiave in alcuni dei crimini più eclatanti della cronaca nera italiana. Eva Mikula, per esempio, parlerà dei suoi legami con la temibile banda della Uno Bianca, mentre Tamara Ianni e Mario Maccione, uno dei più giovani membri delle Bestie di Satana, racconteranno la loro storia. Le Bestie di Satana furono protagoniste di una serie di omicidi e atti di violenza tra la fine degli anni '90 e i primi 2000. Mario Maccione, oggi è collaboratore di giustizia dopo aver scontato oltre tredici anni di carcere.